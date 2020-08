Iranul are un portavion fals pe care l-a folosit de-a lungul anilor în timpul exerciţiilor navale pentru a demonstra că poate ataca SUA, scrie The Jerusalem Post. Acum, portavionul, care are cel puţin 16 avione false pe puntea sa, este în mişcare, după cum se vede pe imaginile din satelit.

SUA au, de obicei, cel puţin un portavion pe lângă Golful Persic, iar Iranul a atacat deseori navele americane din zona respectivă folosind bărci rapide ale Corpului Gărzii Revoluţionare Islamice. În aprilie, preşedintele Trump ameninţa că SUA vor scufunda bărcile iraniene care atacă navele de război americane.

Replica seamănă cu unul dintre portavioanele americane care operează în mod frecvent Strâmtoarea Ormuz, zonă prin care este tranzitată 20% din cantitatea de petrol la nivel mondial. Se estimează că are 200 de metri lungime şi 50 de metri lăţime, ceea ce înseamnă 50% -70% din dimensiunea unui portavion real.

Relaţiile dintre SUA şi Iran s-au înrăutăţit treptat de la venirea lui Trump la Casa Albă. Prin urmare, portavionul este un potenţial pericol pentru transportul internaţional, iar gestul pare a fi încă o încercare bizară a Iranului de a intimida SUA. Totuşi, nici presa din Iran, nici oficialii guvernamentali nu au recunoscut, momentan, că au trimis replica de portavion în Strâmtoarea Ormuz.

Se pare că apariţia ei ar putea însemna că iranienii urmează să înceapă noi simulări şi teste de război în zonă. „Nu putem şti ce speră Iranul să obţină prin realizarea acestei replici sau ce câştiguri tactice are în minte. Noi nu am căutăm conflictul, dar suntem gata să apărăm forţele armate americane, dar şi interesele SUA în faţa ameninţărilor maritime din regiune“, a spus purtătoarea de cuvânt Rebecca Rebarich, citează The Washington Post.

After being moved to a berth a few days ago, the mock aircraft carrier was towed out of the port yesterday morning. Today, @maxar captured it in its new location around 50 km southeast (possible fast attack boat approaching). Interesting to see what happens in next days pic.twitter.com/dcpGqkaNzj