Rezultate LOTO duminică, 29 noiembrie 2020. Numerele extrase la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc

Rezultatele Loto 6/49 din 29 noiembrie 2020

Loto 6 din 49: 17, 43, 25, 21, 8, 10

Loto 5 din 40: 12, 23, 10, 19, 13, 30

Joker: 19 + 25, 14, 6, 32, 20

Noroc Plus: 8 9 8 1 8 8



Super Noroc: 3 8 7 8 4 0

Noroc: 0 0 2 1 6 4 4

Duminică, 29 noiembrie, au avut loc tragerile speciale LOTO ale lunii noiembrie.

Pentru aceste trageri, Loteria Romana a suplimentat fondurile de câştiguri ale jocurilor Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 după cum urmează:

LOTO 6/49: suplimentar 100.000 lei la categoria I

JOKER: suplimentar câte un autoturism DACIA LOGAN pentru fiecare varianta câstigătoare de la categoria a II-a

LOTO 5/40: suplimentar cate un autoturism DACIA LOGAN pentru fiecare varianta câstigătoare de la categoria I

Acordarea câştigurilor în autoturisme se va face în ordinea cronologică a revendicării câştigurilor, în limita numărului de autoturisme disponibile, menţionează Loteria Română. În situaţia în care numărul total de variante câştigătoare la categoria a II-a la Joker şi la categoria I la Loto 5/40 este mai mare decât numărul de autoturisme Dacia Logan disponibile la nivelul C.N. Loteria Română S.A. pentru a fi acordate ca premii, după epuizarea numărului de autoturisme Dacia Logan disponibile, se va acorda contravaloarea în bani a autoturismului/autoturismelor aferente celorlalte variante câştigătoare menţionate (respectiv contravaloarea în bani autoturism: 45.324,70 lei).

Report la Joker la categoria I de peste 2,9 milioane de euro

Report la Loto 6/49 la categoria I de aproximativ 1,3 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 26 noiembrie Loteria Romana a acordat peste 7.500 de castiguri în valoare totala de peste 503.000 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,32 milioane de lei (aproximativ 1,3 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,88 milioane lei (peste 386.400 de lei).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,18 milioane de lei (peste 2,9 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 706.000 de lei (peste 145.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 520.000 de lei (peste 106.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 596.300 de lei (122.300 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 20.600 de lei.

Doi câştigători la tragerile LOTO de joi, 26 noiembrie

Pentru doi jucatori, unul din Pitesti si celalalt din Botosani, tragerile loto din data de 26.11.2020 au fost cu noroc. Jucatorul din Pitesti care si-a incercat norocul la Joker s-a ales cu un castig de categoria a III-a in valoare de 64.611,06 lei, iar cel din Botosani cu un castig de categoria a II-a la Loto 5/40, in valoare de 61.213,20 lei.