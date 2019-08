Schiţe realizate de Leonardo da Vinci, descoperite cu tehnologia folosită pentru prinderea lui Osama bin Laden

Tabloul ”Fecioara între stânci” va fi piesa centrală a unei expoziţii găzduite de National Gallery din Londra.

Specialiştii care au investigat lucrarea cu instrumente electronice performante au descoperit o ”compoziţie abandonată” sub cunoscuta imagine.

Cercetătorii au scos la lumină schiţa iniţială a tabloului, figurile îngerului şi a pruncului Iisus prezentând diferenţe semnificative faţă de forma finală a lucrării.

