Sorina Pintea: Avem patru decese cauzate de virusul gripal. Nu putem vorbi de epidemie

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat că patru oameni au murit, în acest sezon, din cauza virusului gripal, precizând că se aşteaptă să existe o circulaţie "mai intensă" a virusului, însă nu se poate vorbi despre o epidemie, în prezent. Victimele sunt din Arad, Târgu Mureş şi Galaţi.

“Avem patru decese cauzate de virusul gripal: două în Galaţi, unul în Arad şi unul în Târgu Mureş. Nu putem vorbi despre o epidemie la gripă în acest moment. Dar pot să spun că anul acesta vaccinarea antigripală pe grupe de risc a început la 15 septembrie. Am promis că livrăm atunci primele vaccinuri şi am făcut-o. Am suplimentat numărul de doze la 1.300.000 de doze de la 1.000.000 şi acum mai avem în stoc 170.000 de doze", a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, marţi, la Antena 3.

De asemenea, ministrul Sănătăţii îndeamnă oamenii să meargă să se vaccineze, deoarece e aşteptată o circulaţie “mai intensă” a virusului.

