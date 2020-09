Am votat. Cu masca cu mănusi si cu stampila.

Civilizat, igienic, liniştit. M-am gândit ca data viitoare secţiile de vot sa nu se mai facă in scoli ci direct in spitale. Din punct de vedere sanitar nu ar fi deloc rău. Comisia de votare sa fie formată din asistente si doctori. Oricum, daca mai tine mult pandemia asta nenorocită, spre asta ne îndreptam.

Din cauza virusului, în sfarsit o parte dintre pensionari au rămas acasă. E mai bine şi pentru ei şi pentru ţară.

Bucureştiul si-a revenit un pic după patru ani tulburi, plini de frecuşuri politice şi zgomot electoral permanent. Ceea ce mi-as dori este să nu fie si acum o deziluzie cum a fost de atâtea ori când capitala a fost condusa de primari pe care i-am votat, de dreapta.

Nicuşor Dan nu e un tip simpatic. Nu l-am votat ca-mi place. Spun deschis. Nu are charismă si când deschide gura in faţa unui microfon zici ca sunt defecte difuzoarele, vorbeşte încet, fără suflu, chinuit. Dar l-am votat. Nu are faţa de lider, dar e un individ tenace, hotărât şi confirmat profesional print-un titlu de doctor la Sorbona, nu la Academia lui Gabriel Oprea. Am schimbat poezia lui Firea cu matematica lui Dan. Sper sa nu fiu dezamăgit. Am votat cu Dan si pentru ca m-au enervat la culme atacurile murdare venite dinspre tabăra gălăgioasă, mustind a mahala a lui Firea. A fost o adevărată panaramă fără nicio bază. Circ ieftin pentru nişte ameţiţi care nici măcar nu s-au sinchisit să vină la vot. Plicuşor Dan a câştigat si din cauza acestei campanii murdare. Pe ameţiţi nu i-a convins si pe adormiţi i-a trezit. Nu întotdeauna fetele frumoase de pe Facebook sunt ceea ce par a fi. Uneori ele sunt şi foarte proaste.

Ce-mi doresc eu de la Dan? Sa nu se facă de ras, in primul rand. Sa fie constructiv. Sa nu dea vina pe alţii când nu e in stare sa facă ceva. Sa stăvilească iureşul demenţial al şantierelor care fac Bucureştiul un iad. Sa facă parcări. Sa scoată maşinile de pe trotuare. Sa redea pădurea Băneasa oamenilor, nu maşinilor, aşa cum este acum. Sa repare ţevile care curg la nesfârşit pe sub oraş. Sa oprească organizarea de festivaluri si concerte care poluează si blochează oraşul pana la sinucidere. Si sa vorbească cât mai puţin.

Gabriela Firea a pierdut. Toata lumea a văzut din exit-poluri, înafară de ea. Nu sunt fericit. Sunt doar mulţumit că se mai mişcă ceva, că oamenii nu se mai lasă amăgiţi doar de pomeni cu dublări de alocaţii, măriri aiuritoare de pensii in care nu crede nici dracu sau alte bazaconii. Sunt mulţumit că in Vrancea a invins revolutia din 89 după 31 de ani. Alte stări pe care le incerc: Sunt uluit că a castigat Piedone mandatul de primar la sectorul 5, sunt uimit de rezultatul penibil scos de Ponta si Tariceanu si sunt infiorat de cum au votat oamenii din Deveselu un primar decedat. Probabil asta este o culme a democratiei. Cel mai bun primar este primarul mort.