Zonă turistică a Spaniei, evacuată. Aproximativ 1.000 de oameni au părăsit zona afectată de incendiile care ameninţă mai multe oraşe

Pompierii au folosit avioane şi elicoptere cu apă pentru a lupta împotriva incendiilor situate la aproximativ 32 de km de capitala Las Palmas. Incendiul reprezintă o ameninţare pentru mai multe oraşe, precum şi pentru parcul naţional Tamadaba din vestul insulei, au declarat autorităţile pe Twitter.

Wildfires on the Spanish holiday island of Gran Canaria have led to evacuations | https://t.co/nQkKdty9w3 pic.twitter.com/PaiXmgRvYI