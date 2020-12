Analiză: Ce caută copiii pe internet înainte să îşi facă listele cu dorinţe de Crăciun/ Roblox, Among Us şi Minecraft în topul jocurilor

Potrivit unui comunicat al Kaspersky, odată cu apropierea Crăciunului, oamenii din întreaga lume fac pregătiri, iar compania le recomandă părinţilor să urmărească cu atenţie interesele copiilor pe internet, pentru a fi siguri că toate cadourile pe care le cumpără sunt ceea ce îşi doresc cu adevărat copiii în acest an.

Conform analizei recente realizate de Kaspersky, bazată pe metadate anonimizate furnizate voluntar de utilizatorii Kaspersky Safe Kids, copiii au manifestat interes crescut în mai multe domenii, în luna noiembrie. Jocurile, muzica, magazinele şi cumpărăturile, jucăriile, desenele animate, serviciile şi platformele, personajele, hobby-urile şi activităţile, dar şi consolele de jocuri au fost cele mai populare categorii. Primele trei dintre aceste interese sunt jocurile (44%), muzica (14%) şi cumpărăturile (10%).

„Copiii care au căutat jocuri pe internet au arătat cel mai mult interes pentru Roblox (23%), Among Us (21%) şi Minecraft (20%). Alte jocuri populare sunt Gacha Life (16%) şi Fortnite (11%). În mod surprinzător, în ciuda consolelor de nouă generaţie care au fost scoase la vânzare recent, Nintendo Switch a depăşit căutările copiilor (42%), în timp ce PlayStation se află pe locul doi (36%), iar Xbox este pe locul trei (22%). Cele mai căutate jocuri pentru consola Nintendo Switch sunt Mario, Animal Crossing şi The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, se arată în comunicat.

Muzica K-pop, care a zguduit topurile în ultimii ani, este încă foarte populară în rândul copiilor din întreaga lume. Aproape jumătate din cererile de „muzică” sunt compuse din „K-pop” (48%) şi dominate de două trupe preferate: BTS (58%) şi Blackpink (42%). Experţii Kaspersky sugerează părinţilor să ia în considerare magazinele de articole K-pop pentru îmbrăcăminte, rechizite pentru şcoală sau câteva suveniruri drăguţe sau chiar să cumpere un manual coreean dacă un copil este foarte interesat de cultura coreeană.

Nu în ultimul rând, jucăriile sunt încă iubite de copii. „În special, Lego a reprezentat 51% din totalul cererilor de <jucării>, urmat de Barbie (22%), seturi Playmobil (11%), păpuşi L.O.L. Surprise! (8%) şi 5 Surprise Mini Brands (8%). În ceea ce priveşte obsesia copiilor pentru Lego, aceştia caută de obicei ediţii speciale ale Lego în funcţie de jocul sau personajul lor preferat. Cele mai dorite seturi Lego sunt dedicate Among Us (chiar dacă nu este încă pe piaţă), Harry Potter, Star Wars, Ninjago, Technic, City, Friends şi Minecraft”, se mai arată în comunicat.

„Există o vorbă populară pe internet: <Google ştie mai multe despre tine decât ştie mama ta>, ceea ce sună ridicol de adevărat. Ştiind ce caută copiii, îi putem ajuta pe părinţi să le înţeleagă mai bine nevoile, să le ia în considerare intenţiile şi chiar să devină prieteni mai buni - ceea ce este, desigur, vital nu doar înainte de Crăciun, ci şi pe tot parcursul anului”, a spus Anna Larkina, expertă în analiza conţinutului web la Kaspersky.

Analiza Kaspersky se bazează pe metadate anonimizate, furnizate voluntar de utilizatorii aplicaţiei Kaspersky Safe Kids în perioada 25 octombrie - 26 noiembrie 2020. Aceasta acoperă căutările făcute de copii prin Bing, Google, Mail.ru, Yahoo, Yandex şi YouTube.