Aplicaţia de dating doar pentru posesorii de Tesla, o glumă ce poate deveni realitate

Site-ul Tesla Dating a început ca o glumă, o comunitate exclusivistă pentru fanii lui Elon Musk care vor să se cunoască şi să conceapă cândva mici X Æ A-12 împreună.

Gluma însă ar putea deveni în curând realitate, spune iniţiatorul paginii, Ajitpal Grewal: "Să fiu sincer, am făcut site-ul ăsta la mişto. Dar acum că văd cât este de popular, mă gândesc serios chiar să lansez şi aplicaţia".

"You Can't Spell Love Without EV" - "Nu poţi scrie LOVE (Dragoste) fără EV (n.r. - prescurtarea de la Vehicul Electric)", este anunţul care te întâmpină pe site-ul care are deja mii de accesări, în câteva zile de la lansare.



Grewal (25 de ani), antreprenor în zona de e-commerce din Canada, s-a gândit la o astfel de aplicaţie după ce a tot auzit de la prietenii săi cât de mult îşi iubesc maşinile Tesla. "Parcă odată ce devin clienţi Tesla, doar despre asta vorbesc. Devine parte din identitatea lor".



Deocamdată, avem doar un preview a cum va arăta aplicaţia, dar ştim sigur că pentru a avea acces la ea, trebuie să dovedeşti întâi că ai un model de Tesla. Ce zici, swipe left sau right?