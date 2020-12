Apple vrea să înceapă să producă automobile până în 2024

Eforturile companiei în zona auto, cunoscute sub numele de Project Titan, au început în 2014, cu proiectul unui vehicul de la zero. La un moment dat, Apple şi-a reevaluat obiectivele şi a decis să se concentreze pe software. Doug Field, un veteran Apple care lucrase la Tesla Inc, s-a întors să supravegheze proiectul în 2018 şi a concediat 190 de persoane din echipă în 2019.

De atunci, Apple a progresat suficient încât să urmărească acum să construiască un vehicul pentru consumatori, au spus două surse anonime. Obiectivul Apple de a construi un vehicul contrastează cu rivali precum Waymo, de la Alphabet Inc, care a construit robo-taxiuri.

Un element central al strategiei Apple este un nou design al bateriilor, care ar putea reduce „radical” costul acestora şi ar putea creşte autonomia vehiculului, potrivit unei terţe persoane care a văzut designul bateriei Apple.

Apple a refuzat să comenteze planurile sale sau produsele viitoare.

Realizarea unui vehicul reprezintă o provocare pentru lanţul de aprovizionare chiar şi pentru Apple, o companie care produce sute de milioane de produse electronice în fiecare an cu piese din întreaga lume, dar nu a făcut niciodată o maşină. Tesla a avut nevoie de 17 ani înainte ca de a obţine profituri din producţia de automobile.

„Dacă există o companie pe planetă care are resursele pentru a face acest lucru, probabil că este Apple. Dar, în acelaşi timp, nu este un telefon mobil", a spus o persoană care a lucrat la Project Titan.

Rămâne neclar cine ar asambla o maşină marca Apple, dar sursele au spus că se aşteaptă ca compania să se bazeze pe un parteneriat de producţie pentru a construi vehiculele. Şi există încă şanse ca Apple să decidă să îşi restrângă eforturile la un sistem de conducere autonom care ar fi integrat cu o maşină fabricată de un producător de automobile tradiţional, a adăugat o sursă.

Două persoane au avertizat că întârzierile legate de pandemie ar putea împinge începutul producţiei până în 2025 sau după.

Unii investitori Apple au reacţionat cu precauţie la raportul Reuters privind planurile companiei. Trip Miller, managing partener la Gullane Capital Partners, a declarat că ar putea fi greu pentru Apple să producă volume mari de maşini.

„Mi s-ar părea că, dacă Apple dezvoltă un sistem de operare avansat sau o nouă tehnologie pentru baterie, acestea ar fi cel mai bine utilizate într-un parteneriat cu un producător existent, sub licenţă”, a spus Miller.