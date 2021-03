Calculatorenergie.ro, aplicaţia creată de un IT-ist din Cluj, care îi ajută pe utilizatori să aleagă furnizorul de energie

Nu a vrut să lase doar statul să se ocupe de liberalizarea pieţei energetice şi a ales să se implice. Alexandru Iuonuţ, un IT-ist din Cluj, a lucrat timp de un an la platforma calculatorenergie.ro, care estimează şi compară, gratuit, costul mediu al facturii la energie electrică.

O astfel de platformă are şi ANRE-ul, dar Iuonuţ s-a gândit să creeze un site mult mai prietenos şi mai uşor de accesat. În plus, oferă şi consultanţă utilizatorilor, în legătură cu ofertele alese.

Pentru că are o interfaţă prietenoasă, totul dureză mai puţin de 1 minut. Se introduce consumul şi preţul mediu lunar al energiei de pe facturi şi, în câteva secunde, utilizatorul poate vedea care este cea mai buna ofertă de pe piaţă, adaptată la nevoile sale de consum.

În mai puţin de trei săptămâni, platforma a fost accesată de peste 10.000 de persoane şi peste 2.000 au făcut simulări. Printre ei se află şi Norbert care, în urma calculelor, s-a hotărât să îşi schimbe furnizorul de energie electrică.

„Mie mi-a venit în ajutor exact când aveam mai mare nevoie. Mi s-a comunicat prin corespondenţă de la furnizorul actual că se liberalizează piaţa energiei. În primul rând abia am înţeles ce înseamnă. Am intrat pe ANRE să caut cea mai bună ofertă, dar la ofertele publicate acolo ai multe steluţe şi nu îţi este clar cât urmează să plăteşti. După o săptămână am intrat pe platformă şi am reuşit să găsesc cea mai bună ofertă şi am văzut clar cât urmează să plătesc pe baza facturii de acum. Şi voi schimba furnizorul”, a declarat Norbert Horvath, client.

„Noi am adus informaţiile actualizate la zi pentru că nu aşteptăm după furnizori să ne transmită nouă informaţiile, ci mergem noi şi le luăm de la ei. Pe platforma ANRE toate informaţiile sunt puse într-un tabel. Nu sunt destul de atractive vizual”, a spus Alexandru Iuonuţ, specialist automatizări de procese şi marketing online.

„În primul rând, intri pe site pe calculatorenergie.ro, apeşi butonul economiseşte. Consumul mediu estimat pe care tu poţi să îl vezi pe facturile pe care le-ai plătit în ultimele luni, să zicem 200 de kw şi valoarea medie a facturii, să zicem undeva la 170 de lei. Apoi apeşi calculează şi automat primeşti rezultatele cu preţul estimat care include toate componentele facturii. Avem mai multe oferte. Avem cel mai bun preţ care zice că e fără angajament. Adică tu poţi să îl schimbi oricând”, a continuat acesta.