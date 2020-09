Chinezii de la Royole au lansat un smartphone pliabil de 1.500 de dolari

După Huawei Mate X şi Samsung Galaxy Fold, chinezii de la Royole vin cu un smartphone pliabil şi cu o politică de preţuri mai puţin agresivă.

Da, FlexPai 2 e chinezesc, dar nu e o chinezărie. Materialul folosit pentru ecran este garantat pentru 1.800.000 de flexări. Ecranul nu se pliază în interior, ca la Galaxy Fold, ci spre exterior, ca Huawei Mate X. Desfăşurat, ecranul are 7,8 inci, între ecranul Galaxy Fold şi aproape de Mate X.

Camera foto cvadruplă are senzorul principal de 64 de Megapixeli. Modelul de bază are 8GB de RAM şi 256GB spaţiu de stocare, în vreme ce modelul high-end are 12 GB de RAM şi 512GB spaţiu de stocare.

Fireşte că are tehnologie 5G, altfel ce rost ar mai fi avut? Şi dacă tot ţi-am vorbit de preţuri, află că modelul de bază FlexPai 2 costă puţin sub 1.500 de dolari, iar cel high-end costă 1.700 de dolari. Dacă vrei o comparaţie, Huawei Mate X îţi scoate din buzunar 2.500 de dolari, iar Galaxy Fold, 2.000 de dolari. Dacă te tentează, din 25 septembrie îl poţi comanda direct de pe site-ul companiei.