Donald Trump acuză Twitter că „se amestecă” în alegerile prezidenţiale după ce o postare a sa a fost semnalată ca „înşelătoare”

Twitter a etichetat o postare a preşedintelui american Donald Trump cu avertisment de veridicitate. Conţinutul postării oferă o perspectivă îndoielnică şi poate influenţa într-un mod eronat percepţia cititorului, astfel că decizia luată de platforma socială este în conformitate cu noua politică adoptată pentru combaterea informaţiilor false.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....