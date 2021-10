Donald Trump va lansa o nouă reţea de socializare: Platforma va "ţine piept tiraniei marilor companii de tehnologie"

La începutul acestui an, el a lansat "From the Desk of Donald J Trump", care a fost deseori numit un blog. Site-ul a fost închis definitiv la mai puţin de o lună după ce a fost lansat. Consilierul său principal, Jason Miller, a declarat că acesta a fost "doar auxiliar pentru eforturile mai ample pe care le-am avut şi la care lucrăm".

TRUTH Social va fi deschisă luna viitoare pentru invitaţi şi va avea o "lansare la nivel naţional" în primele trei luni ale anului 2022, potrivit unei declaraţii a TMTG. „Trăim într-o lume în care talibanii au o prezenţă uriaşă pe Twitter, dar preşedintele tău american preferat a fost redus la tăcere", a scris Trump.

„Toată lumea mă întreabă de ce nu se ridică cineva împotriva Big Tech? Ei bine, o vom face în curând!", a adăugat el.

Echipa lui Donald Trump face mare caz de acest lucru. Cu toate acestea, nu există niciun indiciu că noua companie are încă o platformă funcţională. Noul site este doar o pagină de înregistrare. El vrea să creeze o platformă care să rivalizeze cu Twitter sau Facebook, potrivit BBC

TMTG a declarat că serviciul său de video la cerere va "oferi programe de divertisment "non-vegheat", ştiri, podcasturi şi multe altele". Firma a declarat că intenţionează să fuzioneze cu o societate de achiziţii cu scop special (Spac) listată la bursa Nasdaq. Spac-urile sunt înfiinţate cu scopul de a cumpăra o firmă privată cu care să fuzioneze şi apoi să o scoată la bursă. Spac-urile, denumite şi "companii cu cecuri în alb", au cunoscut o creştere a popularităţii în ultimii ani şi sunt considerate o cale mai rapidă de a face o companie publică, cu mai puţine controale. Anunţul lui Donald Trump vine la câteva luni după ce fostul său consilier Jason Miller a lansat o altă companie de social media numită GETTR.

Trump a fost blocat pe reţele de socializare precum Twitter şi Facebook după ce mulţimile de susţinători ai săi au luat cu asalt Capitoliul SUA în ianuarie. De atunci, el şi consilierii săi au lăsat să se înţeleagă că intenţionează să creeze o platformă de socializare rivală.