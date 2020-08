Elon Musk: Inteligenţa artificială îi va depăşi pe oameni „în mai puţin de 5 ani“

Elon Musk a avertizat că oamenii riscă să fie depăşiţi de inteligenţa artificială în următorii cinci ani. Predicţia a fost făcută după o revizuire semnificativă a estimărilor anterioare ale aşa-numitei singularităţi tehnologice, când inteligenţa artificială depăşeşte inteligenţa umană şi se dezvoltă într-un ritm accelerat de neînţeles, scrie The Independent.

Miliardarul a avertizat constant privind ameninţarea pe care o are inteligenţa artificială avansată în ultimii ani asupra existenţei umane, însă acum a spus clar într-un interviu pentru The New York Times că tendinţele actuale sugerează că inteligenţa artificială ar putea depăşi oamenii până în 2025.

În ciuda acestui fapt, el crede că problema nu este înţeleasă în mod corespunzător: „Evaluarea mea cu privire la motivul pentru care inteligenţa artificială este trecută cu vederea de oameni foarte deştepţi este faptul că oamenii foarte deştepţi nu cred că un computer poate fi vreodată atât de inteligent pe cât e de fapt. Şi acest lucru, care e dovada unei mândrii excesive, este, evident, fals“.

„Ne îndreptăm spre situaţia în care inteligenţa artificială este mult mai «deşteaptă» decât oamenii şi cred că până ajungem acolo mai sunt mai puţin de cinci ani. Dar asta nu înseamnă că totul merge în iad în cinci ani. Înseamnă doar că lucrurile ajung instabile sau ciudate“, a mai explicat proprietarul Tesla.