Elon Musk vinde o postare pe Twitter pentru 1 milion de dolari

La puţin timp după ce s-a autointitulat „rege al tehnologiei”, Elon Musk vrea să-şi vândă... o postare pe Twitter.

Musk a primit până acum o ofertă de peste 1 milion de dolari pentru o melodie tehno care promovează o monedă digitală.

„NFT pentru vanitatea ta. Computerele nu dorm niciodată. Este verificat”, sunt versurile melodiei.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx