Facebook, Instagram şi Messenger au picat din nou. Sute de utilizatori au întâmpinat probleme

Potrivit Down Detector, care monitorizează întreruperile de servicii online, utilizatorii frustraţi au declarat că au probleme cu reţelele de socializare.

Acesta a precizat că peste 2.000 de persoane au raportat probleme cu Instagram şi Facbook la scurt timp după ora 18:00, potrivit Mirror.

Problemele par să fie intermitente şi nu o întrerupere completă.

În mod inevitabil, aceasta a însemnat că utilizatorii de social media s-au îndreptat către Twitter, care a continuat să funcţioneze.

În urmă cu patru săptămâni, Facebook a declarat că întreruperea a fost cauzată de o schimbare de configuraţie a routerelor backbone.

Utilizatorii au anunţat pe Twitter că au probleme cu reţelele de socializare, din nou:

Everyone on Instagram/Facebook trying to work out if Instagram is down or if it’s just their router :#InstagramDown #facebookdown pic.twitter.com/AAlglMuWnS