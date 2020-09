Fanii unui joc cunoscut celebrează ziua The Last of Us

Cu siguranţă ai auzit de jocul The Last of Us. Are milioane de fani în întreaga lume iar partea a doua s-a vândut ca pâinea caldă. În fiecare an, pe 26 septembrie, dezvoltatorul jocului comemorează alături de fani ziua în care a izbucnit pandemia în joc. Anul acesta au decis să facă o schimbare în condiţiile în care lumea reală se luptă cu o pandemie.

Astfel, astăzi este ziua The Last of Us. Cu această ocazie a fost lansat albumul cu muzica din joc în varianta pe vinil, dar şi un joc de societate bazat pe The Last of Us.

Fanii speră şi într-un alt anunţ cât mai curând. Partea a 3-a din joc este aşteptată, mai ales după ce finalul jocului al doilea din serie i-a nemulţumit pe o parte dintre ei. Critica unuia dintre ei a atras peste 3 milioane de vizualizări pe Youtube.

”The Last of Us 2 reuşeşte să facă totul corect doar pe jumătate. Sunt cei mai buni din industrie, cu cea mai bună grafică, cele mai bune reprezentări, cele mai bune animaţii, inteligenţă artificială. Dar, din păcate, povestea, personajele, scrierea, ritmul în care e spusă povestea fac ca toate acele lucruri menţionate să fie victorii mici ”, a menţionat Joe Vargas, influencer.