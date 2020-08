Începuturile HP, într-un garaj din California. Povestea locului de naştere al Sillicon Valley

Ca multe alte afaceri de miliarde de astăzi şi HP a început într-un garaj, unde Bill Hewlett şi David Packard construiau şi vindeau oscilatoare.

Numele firmei l-au ales dând cu banul să vadă cine va apărea primul în acte. Câştig de cauză a avut Bill Hewlett. Ca atare, compania s-a numit Hewlett-Packard.

Iar banii au început să curgă odată cu începerea celui de-al doilea război mondial, când cei doi au început să lucreze la tehnologii anti-radar sau proiectile cu senzori de proximitate.

Aşa că, pe 18 august 1947, Hewlet-Packard Company a devenit corporaţia HP. Garajul lor din Palo Alto e considerat astăzi locul de naştere al Sillicon Valley.

Perioada de strălucire a fost în anii 2000, când în reclamele HP apăreau Alicia Keys, Jay-Z sau Gwen Stefani, iar valoarea de piaţă urcase la peste 100 de miliarde de dolari. În 2009 era pe locul 9 în clasamentul celor mai valoroase firme din lume, dar o serie de decizii mai puţin inspirate, a făcut ca HP să mai valoreaze azi doar 25 de miliarde de dolari.

Bill Hewlett şi David Packard îţi povestesc începutul.

„La un moment dat, am hotărât să încercăm să infiinţăm o companie şi să pornim. Am căutat o casă cu un garaj pe care să-l folosim ca atelier. Am adus o presă şi nişte scule în portbagaj şi am pornit atelierul. N-aveam nici cea mai vagă idee ce preţuri să punem produselor noastre.”