iPhone 12 va arăta altfel. Apple schimbă design-ul pentru prima dată după mult timp

Mai ai de aşteptat până vei vedea iPhone 12. Din cauza pandemiei, Apple îl va lansa luna viitoare. Rivala Samsung a "furat startul". A lansat deja noul Note. Un clip apărut pe net confirmă schimbarea de design pe care o va avea iPhone 12. Apple se întoarce la stilul din urmă cu jumătate de deceniu. Ca formă, iPhone 12 aduce aminte de iPhone 5.

Clipul dezvăluie şi tehnologia revoluţionară pe care mizează Apple. Un senzor numit LiDAR care funcţionează similar cu un radar. Diferenţa este că foloseşte laser pentru a judeca distanţa şi profunzimea. El a fost deja folosit pe iPad Pro.

Apple mizează mult pe realitatea augmentată în viitor iar senzorul cu care va veni iPhone 12 e un mare pas înainte. Şi fanii Instagram se vor bucura deoarece senzorul va îmbunătăţi semnificativ calitatea fotografiilor.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh