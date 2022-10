Jim Dukhovny, directorul executiv şi cofondator al Alef, susţine că majoritatea vehiculelor existente nu sunt, în opinia sa, maşini zburătoare propriu-zise.

„O maşină zburătoare trebuie să fie o maşină, ceea ce înseamnă că poate circula pe o stradă obişnuită, poate parca pe un loc de parcare obişnuit. Şi ar trebui, de asemenea, să aibă decolare verticală", a declarat el pentru BBC.

Suprafaţa superioară a exteriorului modelului A, asemănător unei maşini, este o plasă pentru ca aerul să poată trece prin ea către cele opt elice din interiorul caroseriei, care asigură portanţa.

Dar pentru a zbura pe orice distanţă folosind doar acestea, fără ajutorul aripilor, ar fi nevoie de cantităţi prohibitive de energie.

Soluţia propusă de Alef este inedită - pentru zboruri mai lungi, Model A se transformă într-un biplan. După o decolare verticală, Modelul A se va întoarce pe o parte, cabina de pilotaj pentru două persoane se roteşte astfel încât şoferul să rămână cu faţa spre înainte, iar maşina devine un biplan, părţile laterale lungi ale vehiculului formând aripile superioare şi inferioare.

Meet Alef Aerospace's Model A flying car that the company hopes to roll out in 2025. #Auto #Cars #Trending#technology #FlyingCars pic.twitter.com/NFdgn1CIth