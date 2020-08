Samsung şi-a prezentat vârfurile de gamă. Care sunt acestea?

Într-o atmosferă mai degrabă sterilă decât entuziasmantă, evenimentul online Samsung Galaxy Unpacked a început cu câteva minute întârziere faţă de ora anunţată şi a fost animat doar de un perete de utilizatori Samsung prezenţi prin videoconferinţă.

Preşedintele Samsung, TM Roh, a deschis evenimentul, cu o exprimare destul de stângace în limba engleză, după care au curs prezentările vârfurilor de gamă: Galaxy Note 20, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live şi Galaxy Fold 2.

Surprize prea mari nu au fost, mai ales că majoritatea specificaţiilor tehnice şi de design s-au scurs pe internet, intenţionat sau nu.

Pentru efectul dramatic, când toată lumea credea că evenimentul se încheie, a fost prezentată şi vedeta, noul Galaxy Z Fold, cu un fel de unboxing live. Doar că atunci când a venit vorba de disponibilitate, nu a fost precizată nicio dată.

Trecând peste rigiditatea unor prezentatori, cea mai interesantă parte s-a dovedit colaborarea dintre Microsoft şi Samsung, extinsă şi pe zona de gaming, cu Xbox, care va oferi jocuri în cloud pe terminalele 5G. Interesant este şi motto-ul „Welcome to the new normal”.

Însă, în ciuda culorii alese de Samsung pentru anul acesta, Mystic Bronze, se poate spune că au fost şi prezentări mai strălucitoare.