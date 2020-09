Sony anunţă un eveniment în care vor fi dezvăluite detalii despre noul PlayStation 5. La ce să te aştepţi de la „viitorul gamingului”?

După luni de zile în care s-au tot vehiculat informaţii despre PlayStation 5, Sony pune la cale un show. Poate mai puţin despre consolă în sine şi mai mult despre jocurile disponibile.

Evenimentul va avea loc joi, pe 4 iunie, de la ora 23.00, ora României, va dura o oră şi o să-l poţi vedea pe canalele PlayStation de Twitch şi de YouTube.

CEO-ul Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, spune că o lansare fără a vorbi de jocuri nu e lansare. “Sunt încântat să vă spun ce jocuri veţi putea juca după lansarea PlayStation 5”, spune el.

Dintre jocurile confirmate pentru PlayStation 5 vor fi prezentate “Godfall“, în exclusivitate şi, probabil, “Assassin’s Creed Valhalla“, “Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2“ şi “Watch Dogs: Legion“. Însă e posibil să asistăm şi la nişte surprize, ca “Ghost of Tsushima“, “Last of Us Part II“, “God of War“, “Infamous“ sau seria “Spider-Man“.