Sony se pune cu Apple şi Samsung. Ce telefon scoate pe piaţă

Sony vrea să-ţi transforme telefonul într-o cameră foto veritabilă. A prezentat cel mai tare smartphone al său şi se mândreşte cu camera.

Este primul telefon capabil să filmeze în slow-motion la rezoluţie 4K. Mai mult, te scapă de fotografiile mişcate datorită autofocusului împrumutat de la camerele mirrorless.

Xperia five mark two este diferit faţă de competiţie. Spre deosebire de iPhone şi Galaxy Note, ecranul are un raport 21:9, special pentru vizionarea de filme.

Ecranul are o rata de refresh de 120Hz şi funcţii speciale pentru gameri.