Starship SN5 a efectuat cu succes primul test de zbor. Ce planuri de viitor are Elon Musk pentru omenire

SpaceX se poate lăuda cu un succes în ceea ce priveşte primul test de zbor al prototipului Starship. După luni de amânări şi teste nereuşite, un prototip Starship îşi ia zborul, pe 4 august 2020, relatează Space News.

Altitudinea la care ar fi trebuit să ajungă nava, Starship SN5, era de 150 de metri, însă SN5 nu a reuşit să atingă targetul. Zborul a fost declarat, totuşi, un succes.

Nava a fost propulsată de un singur motor Raport, s-a ridicat de la sol, a zburat timp de 45 de secunde, apoi a aterizat, nu înainte ca cele 6 picioare de sprijin să se deschidă şi să asigure navei SN5 stabilitate în momentul în care atinge solul.

Totuşi, testul pare că s-ar fi confruntat cu câteva probleme minore: câteva resturi s-ar ridicat în aer imediat după ce nava s-a ridicat de pe platformă, iar o parte a motorului Raptor părea să ia foc pe măsură ce SN5 ateriza. Din fericire, niciuna dintre acestea nu a afectat zborul lui Starship SN5.

Elon Musk a fost mulţumit de test, mai ales că a avut o serie de postări pe Twitter în care şi-a arătat entuziasmul faţă de explorarea altor planete şi a vorbit despre viaţa multi-planetară în cadrul unei conferinţe de presă.

“We are going to go to the moon, we are going to have a base on the moon, we are going to send people to mars and make life multi-planetary. This day heralds a new age of space exploration” — @elonmusk pic.twitter.com/rdTj0td18V