Taxiul zburător este gata să decoleze. VoloConnect aşteaptă autorizarea

Robert Zemeckis îşi imagina în 1989 când a lansat Back to the Future II că vom avea maşini zburătoare încă din 2015. Termenul a trecut şi încă mai aşteptăm. Iată însă că momentul se apropie cu paşi rapizi.

Aşa arată VoloConnect, o navă care decolează vertical. Este electrică şi prezintă planul companiei Volocopter pentru viitorul transportului sub formă de taxi. VoloConnect are 6 rotoare plus două motoare de propulsie. Astfel, poate transporta până la 4 pasageri pe o distanţă de 100 de kilometri şi cu o viteză de până la 250 de kilometri pe oră.

Cu toate acestea, nu vom vedea prea curând un astfel de taxi zburător. Compania speră ca în 5 ani să primească certificare. Totuşi, ei sunt convinşi că vor fi pregătiţi pentru acel moment: au mai multe prototipuri deja în aer şi se pregătesc de testare. Până la o versiune comerciabilă nu mai e mult.