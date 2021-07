TOP 10 oraşe care pot deveni centre de inovaţie în tehnologie, în următorii 4 ani. Previziuni optimiste pentru România

Talentul continuă să fie un element cheie, iar în noua realitate a muncii capacitatea de a crea condiţii colaborative pentru talente creşte în importanţă. Centrele de inovaţie importante continuă să se dezvolte şi în afara ecosistemului Silicon Valley.

Pe măsură ce multe birouri şi oraşe au intrat în carantină în 2020, angajaţii au trecut în telemuncă. Unii dintre ei au părăsit oraşele principale în căutarea unor spaţii mai mari la costuri mai reduse, printre alţi factori.

Liderii în tehnologie cred că, în viitor, succesul se va construi pe un echilibru între spaţiul fizic al birourilor şi o mai mare flexibilitate.

39% dintre liderii industriei consideră că oraşele „centru”, precum Londra, Singapore sau Tel Aviv, vor continua să deţină un rol vital, facilitând colaborarea în comunităţi cu o infrastructură digitală solidă, arată un studiul KPMG Technology Industry, la care au participat peste 800 de lideri din industrie.

Aceste centre şi-au pierdut importanţa pentru doar 22% din respondenţi.

78% din liderii din domeniul tehnologiei nu intenţionează să îşi reducă spaţiul de birouri, iar un sfert (26%) anticipau că vor recruta angajaţi predominant în telemuncă.

Liderii industriei au clasat oraşe din toată lumea, cu excepţia Silicon Valley, într-un top al locaţiilor ce vor deveni centre de inovaţie în tehnologie în următorii patru ani. Oraşele din acest top 10 aveau deja ecosisteme puternice şi înainte de pandemie, ajutându-le să iasă din criza COVID mai puternice şi, posibil, să reprezinte o provocare pentru Silicon Valley, pe măsură ce lumea se pregăteşte pentru redresarea post-pandemie.

„Una dintre lecţiile esenţiale ale acestui studiu este că, deşi Silicon Valley îşi va păstra importanţa, ar putea apărea noi centre de tehnologie. România oferă multe oportunităţi industriei de tehnologie şi are potenţialul de a se transforma într-un centru în următorii ani. Ţara îndeplineşte multe dintre criteriile stabilite de studiu pentru centrele de tehnologie. În ţară activează multe companii de succes in domeniu, România are o infrastructură IT foarte bună – printre cele mai rapide din lume – şi profesionişti IT care pot fi atraşi din universităţile de top ale ţării. De asemenea, sectorul IT este recunoscut ca un sector prioritar şi a beneficat de-a lungul timpului de măsuri de susţinere. Un focus mai mare pe măsurile care vizează cercetarea-dezvoltarea este important pentru a crea condiţii favorabile pentru valoare adăugată mare în economie”, spune Adela Ciucioi, partener, head of technology, media & telecom, KPMG în România.

Studiul din acest an aduce câteva schimbări notabile. Seul, aflat pe locul 8 în 2020, a scăzut până pe poziţia 14 în acest an, în timp ce Austin şi Seattle, clasate pe 11, respectiv 24 în 2020, împart locul 10 în ediţia curentă.

Deşi Silicon Valley este regiunea dominantă în industria globală a tehnologiei, doar unul dintre trei lideri consideră că îşi va păstra pe termen lung poziţia în domeniul inovaţiei, iar un număr egal de lideri consideră că o va pierde.

Topul celor 10 oraşe ce pot deveni centre de inovaţie în tehnologie în următorii patru ani (în afara Silicon Valley / San Francisco):