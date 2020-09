Veşti bune de la Google Chrome: Cum vei putea scăpa de notificările abuzive

Cred că şi tu te-ai săturat ca atunci când intri pe unele site-uri să tot dai "Allow", "Block", "Yes", "No", "OK", pe toate pop-up-urile care-ţi apar. De multe ori te-apucă lehamitea şi nici nu mai intri pe site-ul respectiv din cauza avalanşei de notificări.

Vestea bună vine de la Google, care, odată cu versiunea 84 a Chrome, va filtra site-urile care te inundă cu solicitări de notificări sau permisiuni şi te va avertiza că respectivele site-uri încearcă să te păcălească.

Daca ai un site care abuzează de solicitările de notificări şi permisiuni, vei primi un email de la Google cu un ghid despre cum să-ţi rezolvi problemele, iar dacă nu reduci numărul lor, în 30 de zile, site-ul tău va intra sub incidenţa noii politici.

Foarte multe plângeri au venit de la utilizatori cu privire la această problemă, aşa că Google a luat decizia să o rezolve, începând cu noua versiune de Chrome, care va fi lansată pe 14 iulie.