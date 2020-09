VIDEO: Cum arată noul iPhone 12. E mai mic decât modelul SE

Se apropie Conferinţa Mondială a Dezvoltatorilor Apple şi uşor-uşor încep să se scurgă informaţii despre noile device-uri sau despre partea de software.

Jurnalistul Jon Prosser, o cunoscută sursă de informaţii pe surse de la Apple, dă de înteles că nu se va mai vorbi despre iOS, că i-ul va iesi din peisaj. De altfel, primul indiciu în această direcţie a venit anul trecut, când sistemul de operare pentru iPad a fost denumit iPadOS, o terminologie folosită de Apple până în 2009. Aşa că viitorul sistem de operare se va numi, probabil, iPhoneOS 14.

Tot pe partea de sofware se vorbeşte despre un sistem de traducere automată inclus în browser-ul Safari sau despre pachete care să ofere Apple Music, Apple TV Plus şi Apple Arcade la preţuri mult mai convenabile.

Dacă vrei mai mult, află că pe contul de Twitter @EverythingApplePro, pe care s-au mai scurs informaţii în trecut, multe dintre ele confirmate, a apărut un videoclip în care poţi vedea comparaţia între un iPhone SE şi viitorul iPhone 12. Sigur, iPhone 12 e prezentat sub forma unui model realizat din plastic.

Poţi vedea că iPhone 12 va fi mai mic ca dimensiuni decât iPhone SE, însă, cu toate astea, va avea un ecran mai generos pentru că se va renunţa la butonul fizic de Home din partea de jos, iar partea de sus, dedicată căştii, senzorilor de luminozitate şi camerei de selfie, va fi mai îngustă.

Telefonul în sine va fi mai subţire decât iPhone SE, însă cel mai probabil, specificaţiile şi dimensiunile exacte le vom afla pe 22 iunie, când începe Conferinţa.

În ce priveşte principala inovaţie a Apple de la moartea lui Steve Jobs încoace, dispariţia jack-ului de căşti, sfatul e să-ţi păstrezi adaptorul.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA