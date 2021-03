Dacă ai o Tesla şi nu vrei să ieşi iarna la dat zăpada de pe maşină, ascultă-l pe Elon Musk.

Proprietarul Tesla Motors le dă un sfat celor care au un vehicul electric ieşit din fabrica lui. Dacă instalezi aplicaţia Tesla pe smartphone-ul tău, poţi sta în casă liniştit. La o simplă apăsare de buton, automobilul o să încălzească geamurile cât timp tu vei savura un ceai fierbinte. Când gheaţa şi zăpada s-au topit, o să pleci la drum fără să mai stai înainte în frig, ca să cureţi maşina.

Use Tesla phone app to melt snow & ice off your car before even leaving the house



📸 by @cookie_esq pic.twitter.com/P3r8JUOvpv