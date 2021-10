Ora 12. Viata mea in fotbal: Invitat Andrei Ivan

Bun venit la Viata mea in fotbal, sportul care uneste naţiuni, sportul care creeaza legende, sportul care, dincolo de dreptunghiul verde, dincolo de stadion, este un stil de viata. Este scopul pentru care, pentur milioane de suporteri, inseamna mai mult decat clubul favorit sau echipa nationala. Astazi, la Viata mea in fotbal, am alaturi de mine unul dintre tinerii fotbalisti cu un viitor promitator. Andrei Ivan.