Video DECLARAŢIA ZILEI Kovesi, despre discuţiile pentru şefia Parchetului European: Se negociază profesionalismul

Laura Codruţa Kovesi a declarat că la a doua rundă de negocieri de miercuri, între Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene privind desemnarea procurorului-şef european, se va discuta profesionalismul celui care trebuie să deţină funcţia, menţionând că şi-a făcut treaba.

„Se negociază (la Bruxelles n.r.) profesionalismul celui care trebuie să deţină această funcţie. Din perspectiva comisiei tehnice, am fost prima. În urma audierilor din Parlament, din nou, am fost prima. Aştept rezultatul acestor discuţii dintre Parlament şi Consiliu. Din punctul meu de vedere, ca profesionist, eu mi-am făcut treaba. Am ieşit prima. Aştept rezultatul acestor negocieri”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, la ieşire din sediul CSM, unde au fost discutate două acţiuni disciplinare pe numele ei.

