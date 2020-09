Deficitul bugetului de stat, o creştere prea rapidă. Economist: ”Ştiam că bugetul nu era prea roz. Nu era de aşteptat la valorile astea”

Am cheltuit mai mult decât am încasat, iar asta ne va costa. Spun asta economiştii, care au analizat starea bugetului de stat în primele patru luni. Încasările statului au scăzut cu 1,3% faţă de perioada similară din 2019, iar cheltuielile s-au majorat cu 12,7% în primele patru luni din an, arată datele Finanţelor. Prin urmare, deficitul bugetului de stat a crescut de peste două ori în ianuarie-aprilie şi a ajuns deja la 2,48% din PIB.

„Nu era de aşteptat la valorile astea. Sigur că deficitul trebuia să crească, pentru că, hai să luăm lucrurile aşa cum sunt, bugetul dinaintea guvernării liberale nu era atât de roz pe cât ni se spunea, deci a fost un buget fragil dinainte, el s-a fragilizat ca urmare a coronavirusului, dar mi se pare puţin cam rapidă creşterea deficitului, trebuia să fie stăpânită”, spune MIRCEA COŞEA, economist.

Guvernul estimează că vom avea un deficit bugetar de 6,7% din PIB anul acesta, mult mai optimist decât estimările analiştilor. Consiliul Fiscal are un scenariu în care deficitul ar depăşi 10% din PIB, iar analiştii băncilor Raiffeisen, ING, BCR estimează pentru acest an un deficit cuprins între 7 şi 9% din PIB.

„Speranţa asta, care câteodată e iluzorie, cel puţin în acest moment, că avem bani de la Uniunea Europeană, că Uniunea Europeană ne dă voie să mărim deficitul, este foarte, foarte periculoasă. Iar în momentul de faţă România nu poate să îl acopere decât prin împrumuturi, fiind o ţară cu o credibilitate nu atât de mare pe cât ar trebui să o aibă pe piaţa externă, împrumuturile vor fi din ce în ce mai scumpe.”

TABEL EXECUŢIA BUGETARĂ: