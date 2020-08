Kim Karsashian s-a gândit să mai facă un pas în faţă cu o nouă colecţie, de data aceasta una de măşti.

În urmă cu câteva zile, renumita influenceră şi-a lansat propria linie de măşti, care a fost sold out în câteva ore.

Ştiai că şi noi avem influenceri care încurajează purtatul măştilor în această perioadă, prin propria lor colecţie? Ana Morodan este una dintre ele.

„Foarte mulţi oameni au senzaţia că acuma suntem în regulă, adica e totul ok, am depăşit momentul. Nu, nu am depăşit niciun moment! Staţi un pic că trebuie să fim precauţi! Eu nu voi mai ieşi fără mască!”

Fiind un fashion icon la noi, Ana a decis să vândă măşti de încurajare. ,,Mesajele de pe măşti, în schimb, ne-am dorit foarte mult sa fie pozitive.”

„La sfârşitul zilei, deşi trecem prin perioada asta grea, foarte grea şi unică, repet, pentru generaţia noastră, cred că dacă vrem să mergem înainte trebuie să nu ne pierdem umorul, dar în acelaşi timp să rămânem responsabili.”

Tot în categoria influenceriţelor cool care produc măşti este şi Ana Tobor, primul influencer virtual român. Spre deosebire de ceilalţi influenceri, Ana nu vinde măştile, ea le ofera cadou celor care comandă orice altă creaţie de-a ei.