Video „Share Location": Unde poţi să te distrezi în timpul liber. Weekendul 16-17 martie

- Mega K-Pop Random Play Dance Bucharest se numeşte petrecere din Parcul Tineretului care începe sâmbătă la la ora 13.00. Evenimentul este organizat de Romano-Coreeana Han Kibum care a adus muzică din cluburile din estul Asiei special pentru a încânta publicul din România.

- Tot sâmbătă, în cadrul celei de-a 12-a ediţii a festivalului One World Romania este programată o petrecere specială în Q Club, de la ora 23.00. Echipa filmului Touch Me Not este invitată să serbeze corpul, intimitatea şi sexualitatea ca aspecte esenţiale ale vieţii şi identităţii noastre.

- Montarea ”Fata din curcubeu” se joacă duminică, de la ora 20.15, la Teatrul de Artă. Textul semant de Lia Bugnar, care semnează şi regia spectacolului îşi propune să surprindă o lume într-o coajă de ou. Marcela Motoc, susţine un one-woman-show care te face să râzi şi să plângi pe masură ce dezvăluie povestea fetei care a văzut foarte multe filme la cinematograful Curcubeu.

- ”La ordin, Führer!”, spectacolul lui Mihai Măniuţiu cu piesa de Brigitte Schwaiger, se joacă sâmbătă, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din Capitală. Din distribuţie fac parte Maia Morgenstern, Raluca Radu, Alexandra Duşa şi mulţi alţii,. Montarea merge pe firul mecanismelor care au făcut posibilă manifestarea de ură care a dus la Holocaust.

- Pe scena Sălii Palatului, duminică ajunge, în povestea din filmul ”Şatra”. O montare a teatrului de stat Romen de la Moscova a adaptat istoria muzicală într-o montare la care participă 50 de artişti care se jură că aduc la Bucureşti peste 75 de kg de aur cu această ocazie.

- Basistul David Ellefson vine la Bucureşti duminică, de la ora 21.30, pe scena de la Hard Rock Cafe. Fondatorul trupei Megadeth urcă pe scenă alături de câţiva muzicieni autohtoni pentru o seară de cântări pe care o anunţă ca intimă între muzicieni şi admiratorii lui Ellefson.

- La Piatra Neamţ, Delia va urca pe scena Sălii Polivalente în concertul Acadelia. De la ora 20.00, cântăreaţa face show cu dulciuri, coregrafie şi scenografie pline de culoare şi muzică, lasere şi jocuri de lumini ornate cu confetti şi zboruri pe deasupra publicului.

- Richard Clayderman are întâlnire cu publicul timişorean, sâmbătă, de la ora 20.00. La Filarmonica Banatul, invitaţii celebrului pianist sunt actorul Dan Puric şi caricaturistul Ştefan Popas, evenimentul urmând să pună pe aceeaşi scenă atât acordurile muzicii cât şi elemente ce ţin de celelalte arte, de la arhitectură, la pictură, dans şi film... sau, cel puţin aşa spun organizatorii.

- Un eveniment cool are loc la Iaşi. Este cea de-a zecea ediţie a International TattooFest, la Sala Polivalentă din Iaşi. Artişti tatuatori din toată lumea se strâng aici într-un eveniment unde muzica, tatuajele şi ţinutele cool vor fi la ele acasă.

