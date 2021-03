Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că este pregătită toată documentaţia pentru a obţine autorizaţia de construire a noului spital judeţean de urgenţă din Sibiu.

Proiectul Noul Spital Judeţean din Sibiu este primul din România care îşi încheie partea de documentaţie tehnică PAC, fiind singurul gata de autorizare şi trecere în faza de finanţare şi execuţie.

„Am ajuns cu acest proiect al noului spital judeţean, cea mai importantă investiţie a judeţului Sibiu şi cel mai dorit proiect al Sibiului la un stadiu avansat. Practic suntem la momentul în care avem pregătită toată documentaţia pentru a obţine autorizaţia de construire. Suntem cu cel puţin un an înaintea oricărui alt proiect de construire a unui spital, fie că vorbim de spitale regionale sau judeţene, suntem singurii care suntem în faza de a depune documentaţia pentru a obţine autorizaţia de construcţie. Cele mai avansate proiecte au ajuns doar la fază de studiu de fezabilitate. Noi, în plus, am parcurs etapa de autorizări, de avize şi acum suntem în faza aproape finală a părţii de documentaţie scriptică, urmând ca următoarea mare etapă să fie construcţia efectivă a spitalului”, a declarat Daniela Cîmpean.

Obţinerea întregii documentaţii pentru proiectul actual de construire a unui nou spital în Sibiu a durat 4 ani.

În privinţa finanţării, reprezentanţii CJ Sibiu au spus că se bazează, pentru finanţarea proiectului, pe parteneriatul cu Guvernul României, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Sănătăţii.

De asemenea, spitalul a fost proiectat şi va fi executat după ultimele standarde folosite în Uniunea Europeană în domeniul sănătăţii şi protecţiei mediului, fiind astfel eligibil pentru finanţare europeană.

„Proiectul noului spital judeţean are la bază principii sustenabile de construire bazate pe optimizarea costurilor, pe soluţii de management sanitar complet digitalizate, pe un sistem de monitorizare şi control centralizat, dar şi pe soluţii de management eficient al consumurilor şi al mentenanţei clădirii – clădirea îndeplineşte conceptul nZEB 30% (nearly Zero-Energy Building reprezintă un indicator asociat unei clădiri cu consum de Energie aproape Zero). Necesarul de energie va fi acoperit în mare măsură din surse regenerabile care sunt prevăzute în proiect”, transmit reprezentanţii CJ Sibiu.

Amplasamentul noului spital a fost vizitat de mai mulţi reprezentanţi ai Guvernului, în vara anului 2020, între care premierul de la acea vreme, Ludovic Orban, vicepremierul de atunci, Raluca Turcan, dar şi ministrul Sănătăţii şi ministrul Fondurilor Europene, care şi-au dat acordul asupra proiectului.

Spitalul va fi construit în zona de Vest a Sibiului, unde se dezvoltă cartiere rezidenţiale, aproape de autostradă, de aeroport şi de DN 1.