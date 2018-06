Bucurestiul este Capitala Internetului pentru 2 zile, săptămâna viitoare. iCEE.fest 2018 în cifre, înainte de oprirea vânzării biletelor

Netflix, Google, Facebook, Shazam, The New York Times, CNN, El Mundo, 500 Startups, TechStars. Peste 140 de companii majore si aproape 200 de experţi independenţi din tehnologie, transformare digitală si comunicare online se adună la Bucuresti, săptămâna viitoare (joi si vineri, 14-15 iunie), pentru cel mai amplu festival dedicat Internetului care are loc în România dar si în regiune.

