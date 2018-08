Site-ul PSD, nefuncţional după ce a fost spart de hackeri. Mesajul postat de aceştia

Site-ul PSD era inactiv duminică dimineaţa, iar în mijlocul nopţii pagina web ar fi fost spartă de hackeri care au postat mesajul străzii "Fără penali în funcţiile publice".

Sâmbătă seara, site-ul PSD a fost spart şi a apărut mesajul "Fara penali in functii publice", conform capturii publicate de realitatea.net.

Site-ul PSD a fost spart de hackeri. Mesajul complet care putea fi citit la accesarea psd.ro era:

"De ce Romania trebuie condusa de penali?

Vrem o Romanie noua.

Domnule Dragnea, va rugam sa nu va mai creeati legi dupa faptele comise

#farapenali -- Semneaza si tu"

In acest moment, site-ul psd.ro este inactiv, iar mesajul care apare când se încearcă încărcarea paginii este "This site can’t be reached. www.psd.ro took too long to respond".

