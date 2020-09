Cum se desfăşoară ziua alegerilor locale pentru un observator independent din Iaşi

E a doua oară când ia secţiile de votare din Iaşi la rând ca observator independent, iar azi îţi spune şi ţie de ce face asta şi ce vede.

La 6 dimineaţa Darius era în secţia de votare 162 din Iaşi. A stat la distanţă de cei din comisie, a verificat dacă aceştia respectă măsurile sanitare, s-a uitat cum se ştampilează buletinele de vot şi a verificat urnele. E un exerciţiu al democraţiei, îţi spune Darius. Pe tot parcursul zilei vei afla de la el cum e votul în pandemie.

Nu e prima dată când sunt observator, am mai fost şi în 2019, la europarlamentare şi am zis să mai particip încă o dată şi de data asta. Mi se pare interesant ca şi proces, e o noţiune de transparenţă care e pusă în practica democraţiei, când participi la alegeri ca observator. Şi, în plus, pot să am impresia că eu contribui ca lucrurile să se desfăşoare în mod corect. Eu trebuie să mă asigur că persoanele din comisie respectă regulamentul şi stau după litera legii şi să observ tot procesul electoral. Primele 30 de minute văd că lumea ştie ce face în secţia asta, sunt stăpâni pe situaţie şi văd că au şi un sistem de bine pus la punct în ceea ce priveşte regulile şi normele sanitare.