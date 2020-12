Vot la alegeri parlamentare 2020 Iaşi. Lista de candidaţi la Senat şi Camera Deputaţilor

Duminică, 6 decembrie, românii îşi vor alege senatorii şi deputaţii pentru următorii patru ani. Conform legii alegerilor parlamentare, numărul de mandate din fiecare judeţ este decis în funcţie de populaţie. Astfel, un deputat reprezintă 73.000 de locuitori, iar un senator 168.000 de locuitori.

Pentru a putea vota, alegătorii sunt nevoiţi să meargă la secţia de votare la care sunt arondaţi, conform adresei de domiciliu. Dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde esti arondat. Însă, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota pe listele suplimentare, la orice secţie de votare.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi disponibile duminică, 6 decembrie, după închiderea urnelor, la ora 21:00, când vor fi făcute publice şi rezultatele exit-poll-urilor. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare vor fi anunţate în cursul săptămânii viitoare.

Dacă vrei să afli cine candideză în judeţul Iaşi la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie 2020, iată lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor.

Lista candidaţilor din judeţul Iaşi la Senat

Lista Alianţa USR PLUS Iaşi

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Bodea Marius

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Berea Cristinel-Gabriel

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Fântână Cristina

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Nechita Radu-Marian

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Cojocaru Cristina

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Havîrneanu Cezar

Lista PSD Iaşi

Partidul Social Democrat Popa Maricel

Partidul Social Democrat Cojocaru Petru-Bogdan

Partidul Social Democrat Boca Adrian-Florin

Partidul Social Democrat Anti Anton

Partidul Social Democrat Cobuz Aurica

Lista PMP Iaşi

Partidul Mişcarea Populară Isopescu Dorina-Nicolina

Partidul Mişcarea Populară Sîrbu Radu

Partidul Mişcarea Populară Cibotariu Mihăiţă-Adrian

Partidul Mişcarea Populară Şurubaru Codrin-Bogdan

Partidul Mişcarea Populară Ştefan Iulian-Dan

Partidul Mişcarea Populară Mercaş Alexandru-Lucian

Partidul Mişcarea Populară Ciofu Ioan

Lista PNL Iaşi

Partidul Naţional Liberal Scântei Laura-Iuliana

Partidul Naţional Liberal Brătescu Liviu

Partidul Naţional Liberal Cazacu Ştefan-Andrei

Partidul Naţional Liberal Boz Petru-Eduard

Partidul Naţional Liberal Bodoaşcă Mihai-Claudiu

Partidul Naţional Liberal Lupu Magdalena

Partidul Naţional Liberal Dolachi-Pelin Constantin

Lista UDMR Iaşi

Uniunea Democrată Maghiară Din România Rosmann László-Eddie

Uniunea Democrată Maghiară Din România Miklo Ernő

Uniunea Democrată Maghiară Din România Darabont Éva

Uniunea Democrată Maghiară Din România Rácz Gál Szabolcs-Nándor

Lista Partidul Pro România Iaşi

Partidul Pro România Leancă Iurie

Partidul Pro România Hadârcă Ion

Partidul Pro România Boţu Nicolae

Partidul Pro România Cojocariu Alin-Ciprian

Partidul Pro România Mocanu Verginica

Partidul Pro România Simionescu Dumitru

Partidul Pro România Rusu Constantin-Daniel

Lista Alianţa Pentru Unirea Românilor Iaşi

Alianţa Pentru Unirea Românilor Iovanovici-Şoşoacă Diana

Alianţa Pentru Unirea Românilor Achirei Ionela-Alina

Alianţa Pentru Unirea Românilor Barbacaru Bogdan-Vasile

Alianţa Pentru Unirea Românilor Ivănuţă Gabriela

Alianţa Pentru Unirea Românilor Anghelina Ionica

Alianţa Pentru Unirea Românilor Bîtea Valentina

Alianţa Pentru Unirea Românilor Albişteanu Camelia

Lista Alternativa Dreaptă Iaşi

Alternativa Dreaptă Rânja Traian-Neculaie

Alternativa Dreaptă Iordache Costin

Alternativa Dreaptă Dornescu Gheorghe

Alternativa Dreaptă Cernescu Roxana-Mihaela

Alternativa Dreaptă Chiraşcu Cătălin

Alternativa Dreaptă Pascariu Valeriu

Alternativa Dreaptă Vornicesei Eugen

Lista Partidul Puterii Umaniste Iaşi

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Pintilei Mihail

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Rusu Vasile

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Knieling Anton

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Farcaş Radu-Constantin

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Nistor Laura-Iulia

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Popescu Dumitru

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Cojocaru Andrei

Partidul Social Democrat Al Muncitorilor Pintilie Gabriela

Lista Partidul Ecologist Român Iaşi

Partidul Ecologist Român Burlacu Valentin

Partidul Ecologist Român Pralea Virginia

Partidul Ecologist Român Manole-Popescu Diana

Partidul Ecologist Român Anghel Florin-Mircea-Constantin

Partidul Ecologist Român Roman Costel-Lucian

Partidul Ecologist Român Tomm Vlad

Partidul Ecologist Român Harton Traian-Cristian

Lista Partidul Verde Iaşi

Partidul Verde Suficeanu Vasile-Lucian

Partidul Verde Oprea Paraschiva

Partidul Verde Gorgu Marinel

Partidul Verde Rotaru Elena

Partidul Verde Olan Stelică

Partidul Verde Chirilă Victor

Partidul Verde Anechitoaiei Cătălin

Lista Partidul Re:Start Iaşi

Partidul Re:Start România Hriţac Marcel

Partidul Re:Start România Onişoru Mugurel-Narcis

Partidul Re:Start România Vîlcu Silviana-Gabriela

Partidul Re:Start România Holicov Radu-Ionuţ

Partidul Re:Start România Ghiţă Gabriela

Lista Partidul România Mare Iaşi

Partidul România Mare Litvinchevici Constantin

Partidul România Mare Panţiru Gabriela

Partidul România Mare Gheorghiu Daniela

Partidul România Mare Andrieş Pavel

Partidul România Mare Curcudel Mihai

Partidul România Mare Lăcătuşu Maria

Partidul România Mare Pavel Constantin

Partidul Noua Românie Anastasiei Ionel

Lista candidaţilor din judeţul Iaşi la Camera Deputaţilor



Lista Alianţa USR PLUS Iaşi

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Chichirău Cosette-Paula

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Berescu Monica-Elena

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Havârneanu Filip

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Dîscă Daniel

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Zanoschi Emanuel-Ionuţ

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Bogdan Mihail

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Şoimaru Radu-Alexandru

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Fiscutean Felix-Mihai

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Bodnar Cristian-Florin

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Popescu Andrei-Vasile

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Toma Gabriel

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Grigorovici Elvis-Emilian

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Codru Tatiana-Oana

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Parfene Lucian-Constantin

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Popa Marius-Cristian

Lista PSD Iaşi

Partidul Social Democrat Toma Vasilică

Partidul Social Democrat Cîtea Vasile

Partidul Social Democrat Ostaficiuc Marius-Eugen

Partidul Social Democrat Macovei Silviu Nicu

Partidul Social Democrat Axinte Vasile

Partidul Social Democrat Cîmpeanu Ion

Partidul Social Democrat Apintiliesei Constantin

Partidul Social Democrat Mitrofan Elena-Cristina

Partidul Social Democrat Luca Dorin

Partidul Social Democrat Mihalache Mihai

Partidul Social Democrat Caisîn Ştefan

Partidul Social Democrat Balint Răducu-Ionuţ

Lista PMP Iaşi

Partidul Mişcarea Populară Movilă Petru

Partidul Mişcarea Populară Acostoaiei Adrian

Partidul Mişcarea Populară Olariu Costel-Sorin

Partidul Mişcarea Populară Ciornia Camelia

Partidul Mişcarea Populară Marcovici Cosmin-Grigore

Partidul Mişcarea Populară Ursanu Radu-Ionel

Partidul Mişcarea Populară Uscatu Constantin-Marian

Partidul Mişcarea Populară Turcu Maricel

Partidul Mişcarea Populară Musteaţă Constantin

Partidul Mişcarea Populară Coţofană Constantin

Partidul Mişcarea Populară Blanaru Vasile

Partidul Mişcarea Populară Sauciuc Ioan

Partidul Mişcarea Populară Daniliuc Costică

Partidul Mişcarea Populară Hanor Radu

Partidul Mişcarea Populară Pârlea Radu

Lista PNL Iaşi

Partidul Naţional Liberal Muraru Iulian-Alexandru

Partidul Naţional Liberal Năcuţă Sorin

Partidul Naţional Liberal Kocsis-Cristea Alexandru

Partidul Naţional Liberal Bulgaru Liviu-Gabriel

Partidul Naţional Liberal Rusu Petrică-Lucian

Partidul Naţional Liberal Minea Marius-Dănuţ

Partidul Naţional Liberal Lupu Constantin-Codrin

Partidul Naţional Liberal Dănilă Georgiana-Ioana

Partidul Naţional Liberal Ursache Ştefan

Partidul Naţional Liberal Rîpanu Marius-Ionuţ

Partidul Naţional Liberal Paladi Ina

Partidul Naţional Liberal Lucaci Eugenia-Cornelia

Partidul Naţional Liberal Cabalău Maria

Partidul Naţional Liberal Calance Alexandru-Bogdan

Partidul Naţional Liberal Olaru Georgeana-Lăcrămioara

Lista UDMR Iaşi

Uniunea Democrată Maghiară Din România Vesselényi István

Uniunea Democrată Maghiară Din România Tarsoly Normen-Tibor

Uniunea Democrată Maghiară Din România Timaru Margit-Enikö

Uniunea Democrată Maghiară Din România Bereczki Maria

Uniunea Democrată Maghiară Din România Pásztor Lehel-József

Uniunea Democrată Maghiară Din România László Zoltan-Jenő

Uniunea Democrată Maghiară Din România Szabó Kinga

Lista Pro România Iaşi

Partidul Pro România Iacoban Sorin-Avram

Partidul Pro România Răţoi Iuliana

Partidul Pro România Abalaşi Răzvan-Bogdan

Partidul Pro România Gheorghiţă Andrei

Partidul Pro România Ghenghe Tudor-Răzvan

Partidul Pro România Botez Vasilica

Partidul Pro România Burcă Emil

Partidul Pro România Zugravu Vasilica-Cristian

Partidul Pro România Duca Maria-Biatrice

Partidul Pro România Cucoş Iulian

Partidul Pro România Curmei Marian

Partidul Pro România Gângă Maricica

Partidul Pro România Epure Cristian

Partidul Pro România Dascălu Ştefan

Partidul Pro România Tudurachi Cătălin-Constantin

Lista Alianţa Pentru Unirea Românilor Iaşi

Alianţa Pentru Unirea Românilor Albişteanu Mihail

Alianţa Pentru Unirea Românilor Ivănuţă Cristian-Daniel

Alianţa Pentru Unirea Românilor Bîtea Alexandru

Alianţa Pentru Unirea Românilor Puşcaşu Mihnea

Alianţa Pentru Unirea Românilor Croitoru Florin-Flavian

Alianţa Pentru Unirea Românilor Bamburic Cătălin

Alianţa Pentru Unirea Românilor Hordilă Ionel-Liviu

Alianţa Pentru Unirea Românilor Băţoaie Florin

Alianţa Pentru Unirea Românilor Lutic Elena

Alianţa Pentru Unirea Românilor Azoiţei Ana-Maria

Alianţa Pentru Unirea Românilor Rachieru Andrei

Alianţa Pentru Unirea Românilor Vână Constantin

Alianţa Pentru Unirea Românilor Bîtea Roxana

Alianţa Pentru Unirea Românilor Enache Gabriel-Dan

Alianţa Pentru Unirea Românilor Awad-Bejan Omar-Amza

Lista Alternativa Dreaptă Iaşi

Alternativa Dreaptă Cernescu Cristian

Alternativa Dreaptă Dănilă Elena-Geanina

Alternativa Dreaptă Corduneanu Lucian

Alternativa Dreaptă Pintilie Marius-George

Alternativa Dreaptă Lungu Andrei-Beneamin

Alternativa Dreaptă Mariuţac Daniel-Valentin

Alternativa Dreaptă Pascariu Eusebiu-Georgel

Alternativa Dreaptă Balan Manix

Alternativa Dreaptă Avram Alexandru

Alternativa Dreaptă Boz Ştefan-Daniel

Alternativa Dreaptă Vârgolici Tudor-Florin

Alternativa Dreaptă Circa Mihail Sebastian

Alternativa Dreaptă Halunga Emilia

Alternativa Dreaptă Rânja Ana-Lăcrămioara

Alternativa Dreaptă Gîscă Eugen Dan

Lista Partidul Puterii Umaniste Iaşi

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Roşca Ciprian-Lucian

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Haută Marian

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Reurean-Pintilei Andrei

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Brâncoveanu Alexandru

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Grigoraş Camelia

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Hnatiuc Eugen

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Ciolan Florin

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Lazăr Lucica

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Simiraş Eliza-Ileana

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Cojocaru Cristina

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Haută Alexandra

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Porcaru Elena

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Iftimoaia Ioan Cezar

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Olariu Laurenţiu

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Brâncoveanu Ana

Lista Partidul Ecologist Român Iaşi

Partidul Ecologist Român Ivan Cătălin-Sorin

Partidul Ecologist Român Ciobanu Sebastian

Partidul Ecologist Român Căuş Petrică

Partidul Ecologist Român Pasăre Marius-Ionuţ

Partidul Ecologist Român Savin Elena

Partidul Ecologist Român Mărcuş Liviu

Partidul Ecologist Român Bud Iulia-Andreea

Partidul Ecologist Român Ferariu Mihail-Cătălin

Partidul Ecologist Român Bulgaru Andrei-Daniel

Partidul Ecologist Român Popescu Nela

Partidul Ecologist Român Borşanu Ana-Maria

Partidul Ecologist Român Aciubotăriţei Ecaterina

Partidul Ecologist Român Prosan Ioana-Manuela

Partidul Ecologist Român Ciobanu Dragoş-Andrei

Partidul Ecologist Român Cimpoi Andrei-Daniel

Lista Partidul Verde Iaşi

Partidul Verde Epure Georgiana

Partidul Verde Rusu Demis

Partidul Verde Popa Alin-Ionuţ

Partidul Verde Timofte Bianca-Mădălina

Partidul Verde Radu Tudor

Partidul Verde Pop Marcela-Otilia

Partidul Verde Miron Eduard-Geo

Partidul Verde Dumitraşcu Radu-Ioan

Partidul Verde Dascălu Marcela

Partidul Verde Grosu Ionel

Partidul Verde Luca Constantin

Partidul Verde Alexandru Denise Lavinia

Partidul Verde Cazacu Nicu-Eduard

Partidul Verde Lăpuşneanu Maria

Partidul Verde Tataru Gică-Sebastian

Lista Partidul Re:Start România Iaşi

Partidul Re:Start România Balan Simona-Ştefania

Partidul Re:Start România Chelaru Liliana

Partidul Re:Start România Amariei Nicolae

Partidul Re:Start România Ghercă Emerich

Partidul Re:Start România Vîlcu Adrian

Partidul Re:Start România Carcea Constantin

Partidul Re:Start România Nechifor Radu-Ionel

Partidul Re:Start România Balcan Dumitru

Partidul Re:Start România Pricop Marinela

Partidul Re:Start România Niculiţă Constantin-Daniel

Partidul Re:Start România Ilinca Mihail-Tudor

Partidul Re:Start România Munteanu Culiţa

Partidul Re:Start România Groza Robert-Gabriel

Partidul Re:Start România Dumitru Irina

Partidul Re:Start România Agheorghiesei Radu-Ionuţ

Lista Partidul România Mare Iaşi

Partidul România Mare Stan Petru-Lucian

Partidul România Mare Sfichi Daniel

Partidul România Mare Stan Dumitru-Gabriel

Partidul România Mare Stănescu Ionel

Partidul România Mare Isac Iulian

Partidul România Mare Petrică Roxana-Mădălina

Partidul România Mare Buştiuc Marinel-Vasilică

Partidul România Mare Mihalache Augustin

Partidul România Mare Adomnicăi Vasilica

Partidul România Mare Cuţic Constantin-Mihai

Partidul România Mare Nastasă Viorica

Partidul România Mare Pomană Elena

Partidul România Mare Mocanu Ionel-Liviu

Partidul România Mare Zaharia Marius-Gheorghe

Partidul România Mare Dimitriu Veronica

Lista Partidul Noua Românie Iaşi

Partidul Noua Românie Sofron Adrian-Alexandru

Partidul Noua Românie Baciu Bogdan-Gabriel

Partidul Noua Românie Ungurianu Marcica-Alina

Candidat Independent David Felicia

Candidat Independent Holicov Monica

Candidat Independent Mitoşeriu Ciprian Olimpiu