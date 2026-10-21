O țară din UE alocă aproximativ 100 de milioane de euro pentru a cumpăra un milion de mine antitanc

Finlanda intenționează să achiziționeze un milion de mine antitanc, anunță publicația Yle. Acestea vor fi cumpărate de la producători locali.

Armata finlandeză a alocat aproximativ 100 de milioane de euro pentru achiziția menționată.

Obiectivul este ca producția internă să fie pornită cel târziu până în 2028.

Scopul finlandezilor este de a-și apăra granița de est, cea mai lungă pe care un stat membru UE și NATO o are cu Rusia. Granița terestră dintre cele două țări se întinde pe o distanță de 1.340 km.

Relațiile dintre Finlanda și Rusia

Relațiile dintre Finlanda și Rusia se află la cel mai scăzut nivel de la Al Doilea Război Mondial încoace. În urma invaziei ruse în Ucraina din 2022, Finlanda a abandonat tradiționala sa poziție de neutralitate și a devenit membru NATO. Intrarea în organizația militară a fost consfințită în aprilie 2023.

În plus, Finlanda a închis punctele de trecere a frontierei cu Rusia din cauza încercărilor rușilor de a direcționa fluxuri de migranți spre granița finlandeză. Finlandezii le-au considerat acțiuni de tipul război hibrid. De asemenea, Finlanda a semnat un pact de cooperare militară cu SUA și a eliminat restricțiile interne privind găzduirea de armament aliat.