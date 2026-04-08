Cum arată Lola T70S, mașina super-sport non electrică, inspirată din anii ’60, din care se vor fabrica doar 16 exemplare

Într-o industrie tot mai concentrată pe electrificare, Lola T70S se remarcă printr-o abordare complet diferită. Această mașină super-sport recreează cu fidelitate spiritul modelului original T70 din anii ’60, combinând fiecare detaliu cu standardele tehnologice moderne, scrie Top Gear.

Proiectul a început cu o analiză atentă a modelelor istorice: planuri de arhivă și scanări de înaltă rezoluție au fost folosite pentru a reconstrui proporțiile, geometriile și fiecare soluție tehnică a mașinii originale. Rezultatul este o combinație între estetica clasică și fiabilitatea actuală.

Șasiul monocoque din aluminiu, extrem de ușor, rămâne un element central al filozofiei T70S, oferind un raport greutate-putere impresionant de 616 CP pe tonă.

Motor clasic cu performanțe de top

Sub capotă se află un motor V8 de 5,0 litri de la Chevrolet, cu 530 CP, amplasat central și cu tracțiune spate. Performanțele sunt remarcabile: 0-100 km/h în 2,5 secunde și viteză maximă de 320 km/h.

Grație construcției extrem de ușoare, T70S cântărește doar 860 kg, mai puțin decât un Kia Picanto, ceea ce contribuie decisiv la agilitatea și dinamica sa.

„Proiectul T70S face parte din abordarea strategică mai amplă a Lola în domeniul tehnologiilor de înaltă performanță. Începând din 2022, ca parte a misiunii noastre de a stimula inovarea prin intermediul sporturilor cu motor, am investit masiv în dezvoltarea de materiale avansate, sisteme de propulsie și inovații în lanțul de aprovizionare menite să reducă amprenta de carbon a vehiculelor de înaltă performanță”, explică Mishern Chetty, CEO al Lola Cars.

Două versiuni pentru circuit și șosea

T70S există în două variante: versiunea de competiție, destinată circuitelor și evenimentelor istorice, și T70S GT, omologată pentru drumurile publice.

GT-ul integrează un motor V8 de 6,2 litri, tot de la Chevrolet, cu 500 CP, accelerând de la 0 la 100 km/h în 2,9 secunde și atingând aceeași viteză maximă de 320 km/h. Versiunea de șosea oferă și dotări suplimentare pentru confort, precum ergonomie îmbunătățită, climatizare și spații mici de depozitare.

Inovație în materiale și sustenabilitate

Un alt punct forte este sistemul Lola Natural Composite System (LNCS), care folosește fibre naturale, bazalt vulcanic și rășini vegetale, reducând emisiile de CO2 cu 54% față de metodele tradiționale, fără a compromite rigiditatea sau rezistența.

„Conducerea modelului T70S va fi o ocazie de a experimenta simultan trecutul și viitorul automobilismului sportiv. Acest proiect, un exemplu unic de inovație revoluționară în domeniul materialelor durabile avansate, pune bazele viitorului automobilismului istoric și sportiv”, spune Peter McCool, director tehnic al Lola Cars.

Lola T70S va fi produsă în doar 16 exemplare, făcând-o un obiect de colecție extrem de rar și valoros, destinat unui grup foarte restrâns de clienți.