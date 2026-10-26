Martorul „Check Engine” s-a aprins în timp ce conduci. Cât timp poți continua fără să distugi motorul

Martorul de motor „Check Engine” nu indică însă direct ce componentă a încetat să funcționeze.

Când se aprinde, șoferii se întreabă cât timp mai pot conduce. Răspunsul depinde în primul rând de modul în care se prezintă avertismentul.

O lumină galbenă fixă și una intermitentă pot semnala situații foarte diferite, cu consecințe importante pentru siguranța și integritatea mecanică a mașinii.

Indicatorul de eroare al motorului galben fix: mai poți să conduci?

Lampa de avertizare a motorului, cunoscută și sub denumirea de „Check Engine”, este conectată la sistemul electronic de diagnosticare OBD, care controlează funcționarea motorului și a dispozitivelor asociate. Aprinderea acesteia poate fi cauzată de anomalii de gravitate variabilă, printre care se numără probleme la senzori, la sistemul de alimentare, la sistemul de aprindere sau la dispozitivele de tratare a gazelor de eșapament.

Dacă martorul rămâne aprins continuu, mașina funcționează normal și nu apar alte semnale de avertizare, ar putea fi posibil să continuați cu prudență până la un service auto.

Trebuie evitate însă accelerările bruște, turațiile ridicate și solicitările inutile. Nu există o distanță universal sigură de parcurs: o defecțiune aparent minoră s-ar putea agrava rapid.

Înainte de a continua, trebuie evaluate și eventualele zgomote neobișnuite, vibrații, fum, supraîncălzire sau pierderea de putere. Dacă se aprind simultan avertismente legate de presiunea uleiului sau de temperatura motorului, trebuie să opriți imediat.

Lampa de avertizare a motorului clipește: de ce trebuie să opriți imediat

Situația se schimbă când lampa de avertizare a motorului clipește. La multe mașini, acest comportament semnalează o anomalie gravă, adesea legată de aprinderea defectuoasă a amestecului în cilindri. Combustibilul care nu a ars corect poate ajunge în sistemul de evacuare și poate provoca temperaturi excesive în catalizator, cu riscul de a-l strica.

Cea mai prudentă alegere este să reduceți imediat viteza, să ajungeți într-un loc sigur și să opriți motorul, cerând apoi asistență rutieră.

Cât costă ignorarea indicatorului de avertizare și cum se identifică defecțiunea

Continuarea drumului poate transforma o problemă minoră într-o reparație mult mai costisitoare. Un senzor defect ar putea necesita o intervenție relativ simplă. O defecțiune neglijată poate compromite componente costisitoare ale motorului sau ale sistemului de evacuare.

Pentru a identifica originea anomaliei este necesară o diagnosticare electronică, făcută prin citirea codurilor de eroare memorate de unitățile de control. Aceste coduri reprezintă un punct de plecare, dar nu identifică întotdeauna direct componenta care trebuie înlocuită. Prin urmare, este necesară o verificare tehnică pentru a stabili cauza efectivă.

Nici simpla ștergere a erorii fără a rezolva problema nu constituie o reparație. Regula practică rămâne aceea de a distinge cele două situații: în cazul în care indicatorul luminează continuu, în lipsa altor simptome, se poate lua în considerare deplasarea prudentă către service. În cazul în care indicatorul clipește, trebuie să opriți cât mai repede posibil, în condiții de siguranță.

Nu există un număr garantat de kilometri cu indicatorul motorului aprins. Rapiditatea diagnosticului este ceea ce poate preveni daune mai grave și cheltuieli neprevăzute.