Reguli pentru inspecția tehnică a vehiculelor în UE: noi controale de siguranță și emisii. ITP-ul va putea fi făcut și în alt stat

Decizia a fost luată marți, în Comisia pentru Transport și Turism, care a aprobat raportul privind revizuirea legislației europene în domeniu.

Una dintre principalele schimbări este că inspecția tehnică a unei mașini va putea fi realizată și într-un alt stat membru UE decât cel în care este înmatriculată. În acest caz, șoferul va primi un certificat temporar de conformitate, valabil timp de șase luni, urmând ca verificarea periodică obișnuită să fie făcută în continuare în țara de înmatriculare. Măsura este gândită pentru a înlesni circulația în interiorul Uniunii Europene.

Nu se înăspresc controalele pentru mașinile vechi

Eurodeputații au respins însă propunerea Comisiei Europene de a introduce inspecții anuale obligatorii pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani, menținând regula actuală, care prevede verificări la doi ani.

Argumentul principal este că nu există suficiente dovezi că înăsprirea frecvenței ar reduce semnificativ numărul accidentelor, iar statele membre au deja libertatea de a impune reguli mai stricte dacă consideră necesar acest lucru

Teste noi pentru electrice și hibride

În același timp, regulile vor fi actualizate pentru a include verificări suplimentare legate de tehnologia modernă a mașinilor. Sistemele de siguranță, precum airbagurile sau frânarea automată de urgență, vor deveni parte din inspecțiile periodice. De asemenea, urmează să fie introduse controale specifice pentru vehiculele electrice și hibride, pe măsură ce acestea devin tot mai răspândite.

Service-urile, obligate să înregistreze kilometrajul

Pentru combaterea fraudării kilometrajului, o problemă frecventă pe piața mașinilor second-hand, service-urile vor fi obligate să înregistreze citirile odometrului atunci când intervin asupra unui vehicul, iar producătorii vor introduce datele mașinilor conectate într-o bază de date națională. Măsura ar urma să fie aplicată cu anumite excepții pentru firmele mici, în special în cazul reparațiilor scurte.

Mașinile nereparate nu trec inspecția

Totodată, vor fi introduse verificări mai stricte în cazul rechemărilor obligatorii în service: mașinile care nu și-au rezolvat problemele semnalate nu vor putea trece inspecția tehnică.

Pentru îmbunătățirea calității aerului, eurodeputații susțin și includerea unor teste privind emisiile de particule și oxizi de azot, însă aplicarea acestora va rămâne la latitudinea fiecărui stat membru.

Verificările tehnice vor deveni obligatorii și pentru motocicletele mai puternice de 125 cmc, inclusiv pentru cele electrice.

Va fi testat și zgomotul produs de vehicule

Controalele rutiere vor fi extinse la toate vehiculele pentru a include testarea emisiilor poluante și, unde este cazul, a nivelului de zgomot.

Textul adoptat de comisie va intra acum în negocieri cu statele membre, iar forma finală a legislației va fi stabilită în urma negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliul UE, instituția care reunește reprezentanții guvernelor.