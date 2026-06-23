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Mesajul lui Nicușor Dan după consultările de marți. Președintele vorbește despre urgență și guvern minoritar

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern. Șeful statului a vorbit despre urgență și guvern minoritar.
Mesajul lui Nicușor Dan după consultările de marți. Președintele vorbește despre urgență și guvern minoritar
Petru Mazilu
23 iun. 2026, 20:55, Politic
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Mesajul a fost transmis pe rețeaua X. Nicușor Dan a spus că toate discuțiile merg spre ideea unui guvern minoritar.

„Astăzi am avut consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru a identifica o soluție pentru deblocarea crizei politice în care ne aflăm. Opțiunea care pare să prindă contur este cea a unui guvern politic minoritar, care s-ar baza pe un acord de susținere parlamentară pre-convenit”, a spus Nicușor Dan.

Președintele statului le-a cerut reprezentanților partidelor politice să discute și să ia rapid o decizie.

„Prin urmare, invit partidele parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să-mi facă propuneri pentru formula unui guvern minoritar, susținut în conformitate cu acest acord. Întregul proces trebuie să se desfășoare într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan și consultările

După adoptarea moțiunii de cenzură care a vizat Guvernul Bolojan, președintele Nicușor Dan a inițiat mai multe consultări cu partidele și grupurile parlamentare.

Inițial, președintele l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze guvernul dar acesta și-a depus mandatul deoarece nu a reușit să coaguleze o majoritate parlamentară.

Adrian Veștea a fost a doua propunere. Deși a provocat o ruptură în PNL, desemnarea nu a avut finalitate deoarece Guvernul Veștea nu a trecut de votul de învestitură din Parlament.

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