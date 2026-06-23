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Presedintele Nicușor Dan alege procedura Vatican: nu va face o desemnare marți-surse

Presedintele României, Nicușor Dan, alege procedura Vatican și nu va face o desemnare marți pentru funcția de premier. Informația este prezentată de surse de pe scena politică. Marți, la Palatul Cotroceni au avut loc consultările președintelui cu partidele și grupurile parlamentare.
Presedintele Nicușor Dan alege procedura Vatican: nu va face o desemnare marți-surse
Petru Mazilu
23 iun. 2026, 17:20, Politic
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Sursele susțin că președintele Nicușor Dan nu va face o desemnare azi. Potrivit acestora, șeful statului vrea să dea timp partidelor să negocieze.

Varianta amânării cu o zi sau două a desemnării a fost lansată și de reprezentanții PNL și UDMR. Președintele UDMR a spus după consultările de la Palatul Cotroceni că este nevoie de un acord politic pentru a nu se ajunge la un nou episod Veștea.

„Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic între partidele parlamentare, înainte de nominalizarea unui premier” a punctat Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan și procedura Vatican

El a spus că președintele Nicușor Dan ar putea să procedeze diferit și să aștepte ca partidele să negocieze între ele. Aș face invers, a spus Kelemen Hunor, sugerând că Nicușor Dan ar putea aștepta până joi pentru a face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Aplicăm procedura Vatican, a mai spus Kelemen care a explicat ce presupune aceasta: „Închidem sala și când iese fumul alb deschidem sala”.

Președintele Nicușor Dan a organizat mai multe consultări

Președintele Nicușor Dan a convocat marți noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui premier care să poată strânge o majoritate de învestire în Parlament.

După adoptarea moțiunii de cenzură care a vizat Guvernul Bolojan, președintele Nicușor Dan a inițiat mai multe consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Inițial, președintele l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze guvernul dar acesta și-a depus mandatul deoarece nu a reușit să coaguleze o majoritate parlamentară.

Adrian Veștea a fost a doua propunere. Deși a provocat o ruptură în PNL, desemnarea nu a avut finalitate deoarece Guvernul Veștea nu a trecut de votul de învestitură din Parlament.

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