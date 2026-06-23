Presedintele Nicușor Dan alege procedura Vatican: nu va face o desemnare marți-surse

Sursele susțin că președintele Nicușor Dan nu va face o desemnare azi. Potrivit acestora, șeful statului vrea să dea timp partidelor să negocieze.

Varianta amânării cu o zi sau două a desemnării a fost lansată și de reprezentanții PNL și UDMR. Președintele UDMR a spus după consultările de la Palatul Cotroceni că este nevoie de un acord politic pentru a nu se ajunge la un nou episod Veștea.

„Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic între partidele parlamentare, înainte de nominalizarea unui premier” a punctat Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan și procedura Vatican

El a spus că președintele Nicușor Dan ar putea să procedeze diferit și să aștepte ca partidele să negocieze între ele. Aș face invers, a spus Kelemen Hunor, sugerând că Nicușor Dan ar putea aștepta până joi pentru a face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Aplicăm procedura Vatican, a mai spus Kelemen care a explicat ce presupune aceasta: „Închidem sala și când iese fumul alb deschidem sala”.

Președintele Nicușor Dan a organizat mai multe consultări

Președintele Nicușor Dan a convocat marți noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui premier care să poată strânge o majoritate de învestire în Parlament.

După adoptarea moțiunii de cenzură care a vizat Guvernul Bolojan, președintele Nicușor Dan a inițiat mai multe consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Inițial, președintele l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze guvernul dar acesta și-a depus mandatul deoarece nu a reușit să coaguleze o majoritate parlamentară.

Adrian Veștea a fost a doua propunere. Deși a provocat o ruptură în PNL, desemnarea nu a avut finalitate deoarece Guvernul Veștea nu a trecut de votul de învestitură din Parlament.