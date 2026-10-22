ADDRESS 44° – un nou restaurant se deschide la malul mării, în Mamaia Nord

Litoralul va avea, de săptămâna aceasta, un nou reper pentru pasionații de gastronomie. Vineri, 23 octombrie, începând cu ora 18:00, se deschide ADDRESS 44°, primul restaurant din cadrul complexului rezidențial AXXIS Nova Resort & SPA, situat chiar la malul mării, în Mamaia Nord. Restaurantul propune o experiență premium, cu preparate create de chef Traian Galleguillos și vinuri atent selecționate.

ADDRESS 44°, care va funcționa inclusiv în extrasezon, este un spațiu conceput pentru întâlniri, cine speciale și momente petrecute într-o atmosferă relaxată.

ADDRESS 44° – Temple of Food & Wine

Numele restaurantului face trimitere la poziționarea geografică a litoralului românesc, în apropierea paralelei de 44° latitudine nordică, și la legătura simbolică dintre această zonă și regiuni europene recunoscute pentru tradițiile lor gastronomice și viticole.

De la Toscana la Bordeaux, în apropierea acestei latitudini sunt locuri în care mâncarea bună, vinul și arta de a trăi au devenit parte din identitatea locală. Această asociere a inspirat conceptul ADDRESS 44°, imaginat ca un Temple of Food & Wine, un loc în care preparatele culinare și vinurile se pun reciproc în valoare.

Deschiderea restaurantului marchează și o nouă etapă în dezvoltarea AXXIS Nova Resort & SPA, un proiect rezidențial care își propune să ofere, pe lângă locuințe în prima linie la mare, facilități și servicii disponibile pe tot parcursul anului.

ADDRESS 44° se află pe bulevardul Mamaia Nord, nr. 145A, în cadrul complexului AXXIS Nova Resort & SPA. Restaurantul va fi deschis de joi până duminică, în intervalul orar 12:00 – 23:00. Rezervările se pot face la numărul de telefon 0744 771 133.

ADDRESS 44° – Pe aceeași latitudine cu excelența!