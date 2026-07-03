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Brother România anunță câștigătorii programului „Life on Land” 2026

2 tineri specialiști în domeniul mediului au fost recompensați pentru lucrări de disertație practice dedicate protejării ecosistemeărilor și utilizării responsabile a resurselor naturale
Brother România anunță câștigătorii programului „Life on Land” 2026
Mediafax
03 iul. 2026, 18:17, Comunicate
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Brother România anunță bursierii ediției 2026 a programului ”Life on Land”, o inițiativă prin care compania susține educația, cercetarea aplicată și formarea noilor generații de specialiști în domeniul protecției mediului.

În cadrul ediției din acest an, bursele Brother Life on Land au fost acordate unor lucrări de disertație care abordează teme relevante pentru conservarea biodiversității, gestionarea durabilă a resurselor naturale, protejarea solului, pădurilor și ecosistemelor, precum și pentru dezvoltarea unor soluții concrete la provocările actuale de mediu.

Bursele Brother Life on Land 2026 au fost acordate lui Benedek Alpar, pentru lucrarea „Evaluarea fizico-chimică a calității apei din surse locale ale comunei Căpâlnița, județul Harghita”, premiul aferent programului de master Ingineria și Protecția Mediului în Spațiul Rural, și lui Toma Dan, pentru lucrarea „Studiu privind împădurirea terenurilor degradate din județul Buzău”, premiul aferent programului de master Managementul Investițiilor în Ecosisteme.

Prin acest program, Brother România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea unui viitor mai sustenabil, sprijinind tineri profesioniști care aleg să își construiască parcursul academic și profesional în domenii esențiale pentru protejarea mediului.

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