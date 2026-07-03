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Bucureștiul depășește 10.000 de tranzacții în iunie, iar North Bucharest Investments trece de 100 milioane euro în primul semestru

Datele publicate de ANCPI pentru luna iunie 2026 confirmă consolidarea activității din piața rezidențială din România și reconfirmă poziția Bucureștiului drept cea mai dinamică piață imobiliară a țării.
Bucureștiul depășește 10.000 de tranzacții în iunie, iar North Bucharest Investments trece de 100 milioane euro în primul semestru
Mediafax
03 iul. 2026, 12:31, Comunicate
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Cu 10.398 de tranzacții înregistrate într-o singură lună, capitala își menține statutul de principal centru de interes pentru cumpărători, investitori și dezvoltatori imobiliari.

La nivel național, în luna iunie au fost tranzacționate 51.808 imobile, cu 1.494 mai multe decât în luna mai și cu 2.615 peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția confirmă un ritm susținut al pieței și menținerea unui interes ridicat pentru achizițiile imobiliare în marile centre urbane. Citeşte comunicatul integral AICI

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