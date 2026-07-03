Bucureștiul depășește 10.000 de tranzacții în iunie, iar North Bucharest Investments trece de 100 milioane euro în primul semestru

Cu 10.398 de tranzacții înregistrate într-o singură lună, capitala își menține statutul de principal centru de interes pentru cumpărători, investitori și dezvoltatori imobiliari.

La nivel național, în luna iunie au fost tranzacționate 51.808 imobile, cu 1.494 mai multe decât în luna mai și cu 2.615 peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția confirmă un ritm susținut al pieței și menținerea unui interes ridicat pentru achizițiile imobiliare în marile centre urbane. Citeşte comunicatul integral AICI