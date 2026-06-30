Camera Axis bispectrală cu inteligență artificială oferă detecție termică de înaltă rezoluție și verificare vizuală de excepție

Acest model este conceput special pentru protecția perimetrelor extinse, cum ar fi aeroporturile, zonele industriale sau militare, sectorul energetic, centrele logistice sau de-a lungul liniilor de cale ferată. Datorită analizelor edge, aceasta ajută la recunoașterea mai rapidă a amenințărilor reale și reduce semnificativ numărul de alarme false.

Soluționarea eficientă a dilemei dintre detecție și verificare

Echipele de securitate care protejează zone vaste se confruntă adesea cu dilema dintre detecția timpurie și verificarea fiabilă a incidentului. Tehnologia termică poate detecta mișcarea persoanelor sau a vehiculelor chiar și în întuneric total, ceață, fum sau în condiții meteorologice nefavorabile. Cu toate acestea, imaginea termică singură nu oferă de obicei suficiente detalii pentru o evaluare clară a situației.

Pentru detectarea fiabilă a persoanelor și vehiculelor la distanțe mari, camera AXIS Q2802-E utilizează un senzor termic cu rezoluție VGA și, simultan, oferă o imagine la rezoluție 4K pentru verificare vizuală. Astfel, un operator de securitate poate nu doar să detecteze rapid o amenințare, ci și să evalueze imediat natura acesteia și să decidă reacția adecvată.

Citeşte comunicatul integral AICI