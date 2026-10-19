CÂȘTIGĂTORII GOLDEN DRUM 2026

Festivalul Internațional de Creativitate Golden Drum s-a încheiat cu Gala de premiere, susținută de Mastercard, care a avut loc pe 13 octombrie 2026, la Portorož, Slovenia. LePub Milano a obținut atât prestigiosul titlu Agency of the Year, cât și distincția Network of the Year, iar Heineken a fost recompensat cu Brand Grand Prix. Titlul Independent Agency of the Year a fost acordat agenției hasan & partners din Helsinki. CARAT Italia a obținut titlul Media Agency of the Year, iar Punk Film din Cehia a fost desemnată Production Agency of the Year.

Descoperă câștigătorii aici: https://goldendrum.com/gallery

EXCELENȚA CREATIVĂ, ÎN PRIM-PLAN

Golden Drum 2026 a celebrat cele mai valoroase proiecte creative din 30 de țări. Comentând rezultatele ediției din acest an, Mojca Briščik, președinta Golden Drum, a declarat:

„Golden Drum a reunit unele dintre cele mai vizionare minți și talentate voci creative din întreaga regiune. Din aceste schimburi de idei s-au născut proiecte excepționale, definite de originalitate, curaj și o execuție impecabilă, proiecte care reflectă ideile, inovația și excelența creativă ce duc industria noastră mai departe. Tuturor câștigătorilor și finaliștilor, felicitări! Talentul, dedicarea și pasiunea voastră pentru creativitate se află în centrul a tot ceea ce transformă Golden Drum într-o celebrare a excelenței creative. Vă mulțumim că ne inspirați, că împingeți mai departe limitele posibilului și că ridicați constant standardele industriei noastre.”

Juriile Golden Drum 2026 au recompensat proiecte creative excepționale, acordând, dintre cele 187 de înscrieri selectate pe shortlist, 43 de trofee Bronze Drum, 46 de trofee Silver Drum, 34 de trofee Golden Drum și 14 premii Grand Prix.

Prestigiosul titlu Agency of the Year a fost acordat agenției LePub Milano, iar distincția Network of the Year a revenit rețelei LePub.

Heineken a primit râvnitul Brand Grand Prix pentru performanța creativă remarcabilă. Prestigioasa distincție Creative Director of the Year le-a fost acordată lui Silvia Oton, Valentino Borghesi, Peter Dobbyn și Geo Joseph, directorii de creație LePub din spatele campaniei „The Pub That Refused to Die”.

Titlul Independent Agency of the Year, susținut de NLB, a fost acordat agenției hasan & partners din Helsinki.

CARAT Italia a obținut titlul Media Agency of the Year, iar Punk Film din Cehia a fost desemnată Production Agency of the Year.

Prestigiosul UNFPA Inclusion Excellence Award, care urmărește să promoveze și să recunoască proiectele creative ce contribuie activ la egalitatea de gen și incluziunea socială și care este susținut de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), a fost acordat agenției hasan & partners din Helsinki pentru proiectul „How a non-profit fought the social media giants, armed with a bunch of t-shirts”, realizat pentru clientul Naisten Linja.

În secțiunea All Juries, distincția Best of Social Good, care recompensează campaniile cu relevanță socială puternică și valoare creativă deosebită, dedicate unor teme de mediu, umanitare, de sănătate mintală sau caritabile, a fost acordată agenției Saatchi & Saatchi Ukraine pentru „The Healing Stage”, proiect realizat pentru Armed Forces of Ukraine și centrul psihologic „4Help”, precum și agenției McCann Poland, Varșovia, pentru „Here to Stay”, realizat pentru Mastercard.

Premiul Game Changer, susținut de Telemach Slovenia, i-a revenit agenției LePub Milano pentru inițiativa inovatoare Tocayos, realizată pentru Heineken.

McCann Skopje a fost desemnată cea mai performantă agenție din regiunea Adriatică și a primit premiul special Adriatic Agency of the Year, susținut de Zavarovalnica Triglav.

Completând seria momentelor speciale ale serii, Mihnea Gheorghiu, Global Chief Creative Officer al LePub Network, a fost primit ca cel mai nou membru al Golden Drum Hall of Fame. El se alătură astfel unui grup prestigios de vizionari ai creativității, ale căror idei, realizări și influență au lăsat o amprentă durabilă asupra lumii creative. Citeşte comunicatul integral AICI